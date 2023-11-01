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Юлия Соколова, редактор ленты

Можно ли разговаривать на переменах в школах на русском: объяснение языкового омбудсмена

Школа
Фото: УНИАН

В Украине языком образовательного процесса в школах является государственный язык, то есть украинский. Это касается не только уроков, но и перемен.

Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью Укринформу.

Таким образом он прокомментировал ситуацию, что дети на переменах могут разговаривать между собой на русском языке, а учителя не делают за это замечаний, а иногда и сами так между собой общаются.

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Креминь объяснил, что Министерство образования и науки Украины предоставило разъяснение, что является образовательным процессом, поскольку немало нарушений закона о языке происходит именно вне уроков.

– Позиция такова: образовательный процесс – это все виды деятельности, происходящие на территории учебного заведения. То есть, это и классная работа, и воспитательная работа, и общение соискателей образования и педагогических представителей в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы. Перерыв – это тоже образовательный процесс, и там должен быть государственный язык, — подчеркнул он.

Креминь добавил, что образование выполняет еще и воспитательную функцию: оно воспитывает уважение к родному языку, культуре, ценностям и национальной символике. И это особенно важно в контексте развязанной РФ полномасштабной войны.

По мнению уполномоченного, здесь большее содействие внедрению украинского языка могли бы оказать директора школ, учителя украинского языка и литературы, учителя истории.

– Принципиально важно усилить языковые требования на всех уровнях образования, потому что когда я вижу статистику нарушений на дошкольном уровне, прекрасно понимаю, что они влекут значительно больше потенциальных нарушений, которые могут случиться уже в школе. И дальше это перенесется на университетский уровень, – добавил Креминь.

Как известно, Закон Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу 16 июля 2019 года. Его нормы постепенно внедряются в разные сферы общественной жизни. В частности, четко определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях Украины является государственный язык.

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Источник: Укринформ
вчитель, Українська мова, Школи
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