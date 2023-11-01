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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Чи можна розмовляти на перервах у школах російською: пояснення мовного омбудсмена

Школа
Фото: УНІАН

В Україні мовою освітнього процесу в школах є державна мова, тобто українська. Це стосується не лише уроків, а й перерв.

Про це розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв’ю Укрінформу.

Таким чином він прокоментував ситуацію, що діти на перервах можуть розмовляти між собою російською мовою, а вчителі не роблять за це зауважень, а інколи й самі так між собою спілкуються.

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Кремінь пояснив, що Міністерство освіти і науки України надало роз’яснення, що є освітнім процесом, оскільки чимало порушень закону про мову відбувається саме поза уроками.

– Позиція така: освітній процес – це всі види діяльності, які відбуваються на території закладу освіти. Тобто це і класна робота, і виховна робота, і спілкування здобувачів освіти та педагогічних представників у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи. Перерва – це теж освітній процес, і там має бути державна мова, – наголосив він.

Кремінь додав, що освіта виконує ще й виховну функцію: вона виховує повагу до рідної мови, культури, цінностей та національної символіки. І це особливо важливо в контексті розв’язаної РФ повномасштабної війни.

На думку уповноваженого, тут більше сприяння впровадженню української мови могли б надати директори шкіл, вчителі української мови і літератури, вчителі історії.

– Принципово важливо посилити мовні вимоги на всіх рівнях освіти, бо коли я бачу статистику порушень в дошкіллі, прекрасно розумію, що вони тягнуть за собою значно більше потенційних порушень, які можуть трапитися уже в школі. І далі це перенесеться на університетський рівень, – додав Кремінь.

Як відомо, Закон України Про забезпечення функціонування української мови як державної набув чинності 16 липня 2019 року. Його норми поступово впроваджують у різні сфери суспільного життя. Зокрема, чітко визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти України є державна мова.

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Джерело: Укрінформ
вчитель, Українська мова, Школи
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