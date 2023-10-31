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Юлия Гайдук, редакторка ленты

В Краматорске началась регистрация на получение гуманитарной помощи: кто может получить

дівчина та гуманітарна допомога
Фото: Pexels

Гуманитарный штаб Краматорска начал регистрацию на ХІ этап выдачи помощи для переселенцев и семей с детьми. Помощь поступает от пяти благотворительных организаций: Global Empowerment Mission, World Central Kitchen, World Food Programme от ООН, ADRA и фонда Допоможемо.

Алгоритм работы помощи XI этапа:

  • 30 октября 2023 – открытие регистрации заявок от жителей громады (в 10:00);
  • 17 ноября 2023 – закрытие регистрации заявок от жителей громады (в 18:00);
  • 27 ноября – 24 декабря 2023 – выдача гуманитарной помощи (продуктовые наборы).

Кто может получить гуманитарную помощь в Краматорске

XI этап гуманитарной помощи выдается на одну семью и на один адрес. Ее могут получить жители Шабельковского, Красноторского, Беленьковского, Дмитровского, Ясногорского старостинских округов и всех районов Краматорска. Для этого необходимо заполнить форму. При чем:

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  1. Заявку из категории Семья с детьми школьного возраста могут заполнять исключительно родители ребенка или лицо, имеющее опеку над ребенком, бабушки и дедушки подать заявку не могут.
  2. Для студентов стационара подается отдельная заявка (непосредственно на самого студента).
  3. Жители со статусом ВПО подают отдельную заявку только на себя.

Обратите внимание! В форме указаны новые названия улиц. Ознакомиться можно по ссылке

Как получить гуманитарную помощь в Краматорске

Зарегистрироваться на XI этап выдачи гумпомощи жителям города Краматорск можно, заполнив специальную форму. Если человек не в состоянии самостоятельно ввести данные, с этим ему помогут сотрудники рабочих городских библиотек по адресам:

  • городская детская библиотека – ул. Парковая, 14;
  • библиотека-филиал №17 им. А. Чехова – ул. Большая Садовая, 62;
  • библиотека-филиал №19 им. Н. Рыбалко – ул. Беляева, 121а.

Помните, что заполнять анкету можно только один раз! Введите все необходимые данные и ждите звонка оператора в течение месяца. При заполнении анкеты на получение помощи внимательно проверяйте правильность номера телефона.

После обработки формы человеку, подавшему заявление на получение помощи, перезвонит координатор и пригласит получить гуманитарный набор в определенный пункт выдачи.

Какие документы нужны для получения помощи

При получении гуманитарной помощи в Краматорске при себе обязательно иметь оригиналы документов всех членов семьи (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении и т. д.). Это необходимо для проверки фактического количества лиц, указанных при регистрации.

ВПЛ с территории возможных активных боевых действий для получения помощи должны иметь акт поврежденного жилья.

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В соответствии с постановлением КМУ №328 и порядка предоставления гуманитарной помощи в Донецкой области, помощь выдается в соответствии с заявлением ее получателей.

Никто не останется с бедой наедине!

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гуманітарка, Краматорск, Продукты
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