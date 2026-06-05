Смертельное ДТП в Киеве 5 июня: что известно о водителе Mercedes
- 49-летнего водителя Mercedes-Benz, который стал виновником смертельного ДТП в Киеве, ранее неоднократно привлекали к ответственности за превышение скорости.
- Мужчина был участником четырех ДТП, два из которых произошли в этом году.
Смертельное ДТП в Киеве, в результате которого погибли четыре человека, спровоцировал 49-летний уроженец Херсонской области.
Водитель неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за превышения скорости.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Смертельное ДТП в Киеве 5 июня: что известно о водителе
— 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсонщины, на скорости не справился с управлением автомобилем и врезался в подземный переход, где были люди, — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости.
Он был участником четырех ДТП, два из которых произошли в 2026 году.
Как сообщают источники Украинской правды в правоохранительных органах, за рулем Mercedes-Benz находился мужчина 1976 года рождения.
Известно, что он возглавляет религиозную общину.
Напомним, смертельная авария произошла 5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Киеве.
Водитель Mercedes-Benz не смог удержать автомобиль под контролем при движении на высокой скорости.
Машина вылетела за пределы проезжей части и оказалась в подземном переходе, где находились пешеходы.
В результате ДТП на месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще трое человек получили ранения.
Водителя из разбитого автомобиля деблокировали спасатели. Сейчас он находится в больнице.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.