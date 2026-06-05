Смертельное ДТП в Киеве, в результате которого погибли четыре человека, спровоцировал 49-летний уроженец Херсонской области.

Водитель неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за превышения скорости.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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— 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсонщины, на скорости не справился с управлением автомобилем и врезался в подземный переход, где были люди, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Он был участником четырех ДТП, два из которых произошли в 2026 году.

Как сообщают источники Украинской правды в правоохранительных органах, за рулем Mercedes-Benz находился мужчина 1976 года рождения.

Известно, что он возглавляет религиозную общину.

Напомним, смертельная авария произошла 5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Киеве.

Водитель Mercedes-Benz не смог удержать автомобиль под контролем при движении на высокой скорости.

Машина вылетела за пределы проезжей части и оказалась в подземном переходе, где находились пешеходы.

В результате ДТП на месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще трое человек получили ранения.

Водителя из разбитого автомобиля деблокировали спасатели. Сейчас он находится в больнице.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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