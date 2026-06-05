Умер Энтони Хед, звезда сериала Баффи — истребительница вампиров
- Британский актер Энтони Хед умер в возрасте 72 лет из-за осложнений, вызванных пневмонией.
- Наибольшую популярность ему принесли роли Руперта Джайлза в сериале Баффи - истребительница вампиров и Руперта Мэнниона в Тед Лассо.
В возрасте 72 лет умер британский актер Энтони Хед. Он был звездой сериалов Баффи — истребительница вампиров и Тед Лассо.
О его смерти сообщили дочери Эмили и Дейзи Хед в заявлении для BBC.
Умер актер Энтони Хед: что известно
В заявлении отмечается, что актер умер из-за осложнений, вызванных пневмонией. Энтони Хед скончался в окружении своей семьи.
— Для нас было и всегда будет честью и привилегией быть его дочерьми и своими глазами видеть влияние, которое он и его работа оказали на многих людей. Мы знаем, как сильно его будет не хватать друзьям, коллегам и поклонникам проектов, в которых он участвовал — он очень любил свою работу и всегда считал себя невероятно счастливым, что имел возможность работать вместе с такими исключительно талантливыми людьми, в таких замечательных постановках, на протяжении карьеры, которая длилась несколько десятилетий, — написали Эмили и Дейзи Хед.
Наибольшую популярность Хеду принесла роль наблюдателя Руперта Джайлза в американском телесериале Баффи — истребительница вампиров, а также роль главного антагониста Руперта Мэнниона в сериале Тед Лассо.
Также актер сыграл премьер-министра в комедийном скетч-шоу Маленькая Британия и Утера Пендрагона в фэнтезийно-приключенческом сериале Мерлин.
Несмотря на то, что Хеда прежде всего знали благодаря его работам на телевидении, свою творческую карьеру он начал в театре.
В конце 1970-х годов актер выступал в мюзикле Годспелл (Godspell).
Позже он участвовал в постановках Шахматы (Chess), Питер Пэн (Peter Pan) и Шоу ужасов Рокки вживую (Rocky Horror Show Live).
Напомним, в возрасте 57 лет умер американский актер и продюсер Патрик Малдун. Причиной смерти стал сердечный приступ.