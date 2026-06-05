В возрасте 72 лет умер британский актер Энтони Хед. Он был звездой сериалов Баффи — истребительница вампиров и Тед Лассо.

О его смерти сообщили дочери Эмили и Дейзи Хед в заявлении для BBC.

Умер актер Энтони Хед: что известно

В заявлении отмечается, что актер умер из-за осложнений, вызванных пневмонией. Энтони Хед скончался в окружении своей семьи.

Сейчас смотрят

— Для нас было и всегда будет честью и привилегией быть его дочерьми и своими глазами видеть влияние, которое он и его работа оказали на многих людей. Мы знаем, как сильно его будет не хватать друзьям, коллегам и поклонникам проектов, в которых он участвовал — он очень любил свою работу и всегда считал себя невероятно счастливым, что имел возможность работать вместе с такими исключительно талантливыми людьми, в таких замечательных постановках, на протяжении карьеры, которая длилась несколько десятилетий, — написали Эмили и Дейзи Хед.

Наибольшую популярность Хеду принесла роль наблюдателя Руперта Джайлза в американском телесериале Баффи — истребительница вампиров, а также роль главного антагониста Руперта Мэнниона в сериале Тед Лассо.

Также актер сыграл премьер-министра в комедийном скетч-шоу Маленькая Британия и Утера Пендрагона в фэнтезийно-приключенческом сериале Мерлин.

Несмотря на то, что Хеда прежде всего знали благодаря его работам на телевидении, свою творческую карьеру он начал в театре.

В конце 1970-х годов актер выступал в мюзикле Годспелл (Godspell).

Позже он участвовал в постановках Шахматы (Chess), Питер Пэн (Peter Pan) и Шоу ужасов Рокки вживую (Rocky Horror Show Live).

Напомним, в возрасте 57 лет умер американский актер и продюсер Патрик Малдун. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.