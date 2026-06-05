Он не хочет заканчивать войну: Зеленский об ответе Путина на письмо
- Владимир Зеленский заявил, что ответ Путина на предложение мирных переговоров свидетельствует о его нежелании завершать войну.
- Президент Украины призвал усилить давление на Россию.
Владимир Зеленский прокомментировал ответ Владимира Путина на открытое письмо, которое президент Украины написал 4 июня.
По словам главы государства, Россия снова выбирает войну.
Зеленский об ответе Путина на предложение о мире
— К сожалению, российская сторона снова выбирает войну – все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну, — подчеркнул президент в вечернем обращении в пятницу, 5 июня.
По мнению Зеленского, ответ Владимира Путина “многих в мире разочаровал”, поскольку “он не хочет ничего менять”.
Президент Украины отметил, что российский диктатор не хочет признавать, что “война нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги”.
— Значит, денег в России должно стать меньше, а давления на Россию – больше. Я благодарю всех, кто помогает нам! Я благодарю всех, кто с Украиной, кто хочет реального мира, — отметил Зеленский.
Открытое письмо Зеленского: ответ Путина
Президент РФ Владимир Путин прочитал 5 июня письмо Владимира Зеленского.
Среди прочего он заявил, что сейчас не видит смысла во встрече с президентом Украины.
— Пока не вижу смысла, — заявил он во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге.
Напомним, вечером 4 июня в Офисе президента Украины опубликовали открытое обращение Владимира Зеленского к главе Кремля.
В письме Владимир Зеленский предложил провести личную встречу на территории третьего государства.
Президент Украины отметил, что ключевой целью таких переговоров должна быть разработка реальных механизмов для установления долгосрочного мира.