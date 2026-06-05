Владимир Зеленский прокомментировал ответ Владимира Путина на открытое письмо, которое президент Украины написал 4 июня.

По словам главы государства, Россия снова выбирает войну.

Зеленский об ответе Путина на предложение о мире

— К сожалению, российская сторона снова выбирает войну – все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну, — подчеркнул президент в вечернем обращении в пятницу, 5 июня.

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По мнению Зеленского, ответ Владимира Путина “многих в мире разочаровал”, поскольку “он не хочет ничего менять”.

Президент Украины отметил, что российский диктатор не хочет признавать, что “война нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги”.

— Значит, денег в России должно стать меньше, а давления на Россию – больше. Я благодарю всех, кто помогает нам! Я благодарю всех, кто с Украиной, кто хочет реального мира, — отметил Зеленский.

Открытое письмо Зеленского: ответ Путина

Президент РФ Владимир Путин прочитал 5 июня письмо Владимира Зеленского.

Среди прочего он заявил, что сейчас не видит смысла во встрече с президентом Украины.

— Пока не вижу смысла, — заявил он во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Напомним, вечером 4 июня в Офисе президента Украины опубликовали открытое обращение Владимира Зеленского к главе Кремля.

В письме Владимир Зеленский предложил провести личную встречу на территории третьего государства.

Президент Украины отметил, что ключевой целью таких переговоров должна быть разработка реальных механизмов для установления долгосрочного мира.

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