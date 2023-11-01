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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара

карта повітряних тривог онлайн

С начала полномасштабного вторжения России в Украину именно этот сигнал уведомляет украинцев о возможной опасности.

На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас есть опасность ракетного удара и где ситуация спокойна.

Факты ICTV собрали для вас все доступные онлайн-карты воздушных тревог в Украине.

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Официальная карта воздушных тревог в Украине

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Карта – Повітряна тривога

На карте можно посмотреть не только, в каких регионах воздушная тревога, но и где есть опасность химического поражения. Можно переключаться на темный или светлый режим.

Условные обозначения:

  • Желтым цветом отмечены участки усиленного внимания.
  • Зеленым цветом – химическая опасность.
  • Светло-розовым – воздушная тревога в городе.
  • Более темный розовый – тревога в общине.
  • Темно-розовый – воздушная тревога в районе.
  • Красный – тревога в области.

Также от разработчиков этой онлайн-карты воздушных тревог доступно приложение для Android и iOS, а еще Harmony OS. Это приложение уведомляет о воздушной тревоге в том регионе, который вы выберете в настройках.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Если карта не отображается, перейдите по ссылке. Данная карта работает по информации из канала Воздушная тревога в Telegram.

Карта обновляется каждые 25 секунд. Также в сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги в каждом регионе.

Условные обозначения:

  • Красный – воздушная тревога.
  • Серый (или черный) – нет тревоги.
  • Белый (или светло-серый) – нет информации.

Мапа сирен України

Эта карта воздушных тревог обновляется каждые 15 секунд.

Условные обозначения:

  • Оранжевый – воздушная тревога.
  • Зеленый – нет тревоги.
  • Серый – нет информации.

Карта воздушных тревог kopiyka.org

Это альтернативная независимая карта, предназначенная для онлайн-просмотра тревоги в Украине.

Условные обозначения: 

  • Серый – нет тревоги.
  • Красный – воздушная тревога.
  • Белый – нет информации.

На сервисе также можно включить звуковое оповещение на конкретную область.

Облегченная версия карты https://kopiyka.org/s.

Как звучит сигнал воздушной тревоги

Воздушная тревога, которую мы уже год слышим ежедневно, это сигнал “Внимание всем!”. Он извещает об угрозе возникновения  чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).

Виды чрезвычайных ситуаций разные, однако в наше время это означает угрозу удара с неба. Сигнал воздушной тревоги звучит как завывание сирены, короткие или длинные гудки из промышленных объектов.

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DeepStateMap

Война в Украине, Летальное оружие, тривоги
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