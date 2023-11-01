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Валентина Летяк, редактор ленты

Средняя температура до +7: какой будет погода в ноябре

Осінь у Києві
Фото: УНИАН

Погода в ноябре 2023 года будет теплее обычного, осадки – умеренными, говорят синоптики Укргидрометцентра.

В частности, средняя месячная температура в последний месяц осени ожидается на уровне +2 +7, что близко к норме (0 +4 – средний показатель для ноября).

Прогнозируемое количество осадков 34-65 мм, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 мм – это в пределах нормы.

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В то же время немного меньше нормы будет в северо-восточных областях – до 28-32 мм.

Согласно многолетним наблюдениям метеорологов, абсолютный максимум температуры в ноябре фиксировался на уровне +6 +24, а в Черновицкой, Закарпатской, центральных, южных областях и в Крыму — местами до +25 +29.

Бывали и аномально холодные годы, когда к концу осени ударяли морозы до — 15 — 24. В северных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и горных районах местами фиксировали до -31.

Погода в Украине на 1 ноября

В первый день ноября в Украину придет небольшое похолодание и осадки.

Температура воздуха в Украине будет на уровне +11+16, в южных, восточных областях и на Днепропетровщине +15+20.

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Источник: Укргидрометцентр
осінь, Погода, Погода в Україні, Прогноз погоды
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