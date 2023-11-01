Середня температура до +7: якою буде погода у листопаді
Погода в листопаді 2023 року буде теплішою ніж зазвичай, опади – помірними, кажуть синоптики Укргідрометцентру.
Зокрема, середня місячна температура в останній місяць осені очікується на рівні +2 +7, що близько до норми (0 +4 – середній показник для листопада).
Прогнозована кількість опадів 34-65 мм, у горах Криму та місцями в Карпатах до 100 мм – це в межах норми.
Водночас трохи менше за норму буде в північно-східних областях – до 28-32 мм.
Згідно з багаторічними спостереженнями метеорологів, абсолютний максимум температури в листопаді було зафіксовано на рівні +6 +24, а у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму – місцями до +25 +29.
Бували й аномально холодні роки, коли під кінець осені вдаряли морози до -15 -24. У північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та гірських районах місцями фіксували до -31.
Погода в Україні на 1 листопада
У перший день листопада в Україну прийде незначне похолодання та опади.
Температура повітря в Україні буде на рівні +11 +16, у південних, східних областях та на Дніпропетровщині +15 +20.
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