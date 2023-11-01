Середня температура до +7: якою буде погода у листопаді

Погода в листопаді 2023 року буде теплішою ніж зазвичай, опади – помірними, кажуть синоптики Укргідрометцентру.

Зокрема, середня місячна температура в останній місяць осені очікується на рівні +2 +7, що близько до норми (0 +4 – середній показник для листопада).

Прогнозована кількість опадів 34-65 мм, у горах Криму та місцями в Карпатах до 100 мм – це в межах норми.

Зараз дивляться

Водночас трохи менше за норму буде в північно-східних областях – до 28-32 мм.

Згідно з багаторічними спостереженнями метеорологів, абсолютний максимум температури в листопаді було зафіксовано на рівні +6 +24, а у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму – місцями до +25 +29.

Бували й аномально холодні роки, коли під кінець осені вдаряли морози до -15 -24. У північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та гірських районах місцями фіксували до -31.

Погода в Україні на 1 листопада

У перший день листопада в Україну прийде незначне похолодання та опади.

Температура повітря в Україні буде на рівні +11 +16, у південних, східних областях та на Дніпропетровщині +15 +20.

Джерело : Укргідрометцентр

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.