Утратили трудовую книжку во время войны? Что делать и какие документы понадобятся

В Украине уже более 1,5 года продолжается полномасштабная война. Многие люди в поисках безопасности были вынуждены покинуть собственные дома, некоторые потеряли жилье, а вместе с ним – важные документы. Как подтвердить стаж, если трудовая книжка потерялась или была уничтожена в результате очередной атаки РФ, рассказали управляющие партнеры юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Александр Курявый и Никита Муренко.

Куда обращаться в случае утери трудовой книжки

Согласно приказу №58, если человек потерял трудовую книжку, то должен немедленно обратиться с заявлением к работодателю с последнего места работы. После этого ему выдадут новый документ с записью Дубликат.

Что понадобится для восстановления трудовой книжки

Человеку, который потерял трудовую книжку и имел только одно место работы, достаточно написать заявление там. Если же было несколько фирм — это уже сложнее. Нужно обратиться с заявлением о выдаче справки и на предыдущих местах работы.

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Кроме того, человек, который зарегистрирован на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и вносил сведения о своей деятельности, может сделать выписки с необходимой информацией для заполнения новой трудовой книжки.

Но что делать, если предыдущее место работы находится на оккупированной территории или уже не функционирует? В таком случае человек может обратиться с запросом на получение соответствующей информации в ЦНАП. Там нужно написать заявление на выдачу дела из государственного архива по соответствующему месту работы.

— Однако, когда невозможно документально подтвердить общий стаж, он записывается суммарно без указания названия предприятия, периода работы и должностей, — говорят юристы.

Кроме того, с 2021 года документация о трудовой деятельности переводится на цифровые рельсы. Теперь человек может получить данные о трудовой деятельности на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

— Хотя инструкция ведения трудовых книжек работников до сих пор действует, однако Кодекс законов о труде Украины претерпел изменения в части ведения трудовых книжек. Их ведение и заполнение осуществляется только по требованию работника, то есть это является его правом обратиться к работодателю с требованием об оформлении и ведении трудовой книжки, — добавляют эксперты.

Какие документы могут подтвердить стаж кроме трудовой книжки

Если записи о стаже в трудовой книжке нужно подтвердить, уточнить или восстановить, понадобятся следующие документы:

данные, имеющиеся в Реестре;

выписки или справки, составленные на основе данных, имеющихся в информационных и автоматизированных системах предприятий;

справки или выписки из приказов о назначении на должность;

лицевые счета и сведения о выдаче заработной платы;

удостоверения, характеристики;

письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении;

членские билеты профсоюзов;

показания не менее двух свидетелей, которые имеют подтверждение работы на соответствующем предприятии;

документы об уплате страховых взносов (для лиц, занимающихся сельским хозяйством, предпринимательской или творческой деятельностью);

военные билеты и справки из соответствующих органов прохождения службы.

Эти справки должно подписать уполномоченное лицо предприятия. Также документы по возможности необходимо заверить печатью.

Итак, если вы потеряли трудовую книжку, то вам нужно сделать четыре шага для ее восстановления.

Первый шаг: немедленно сообщите об утере трудовой книжки работодателю с последнего места работы.

Второй шаг: получите у работодателя или у уполномоченного лица предприятия Дубликат. На это предоставляется не более 15 дней со дня подачи заявления. В отдельных случаях возможны большие сроки.

Третий шаг: соберите документы, подтверждающие стаж работы на соответствующих предприятиях.

Четвертый шаг заключается в заполнении новой трудовой книжки имеющейся информацией о работе.

Далее разберем с юристами механизм действий, если вам отказали в пенсии из-за некорректных данных в трудовой книжке.

Так, 63-летней женщине из Луганской области отказали в пенсии из-за того, что в Пенсионном фонде во время проверки аннулировали 10 лет стажа — где-то печать не устроила, где-то подпись не такая. Места же работы находятся на оккупированной территории.

— К сожалению, поскольку основным документом, подтверждающим стаж работы является трудовая книжка и записи в ней, наличие ошибки и несоответствующих сведений о работе дает право сотрудникам органов Пенсионного фонда Украины аннулировать соответствующий стаж работы, что делает невозможным оформление пенсий, — говорят эксперты.

В этом случае, если предприятие действующее и туда есть возможность дистанционно или лично обратиться, то для подтверждения стажа, переселенка должна сделать именно это.

Если же такой возможности нет, стоит открыть портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Там женщина сможет получить сведения о трудовой деятельности.

Еще один вариант — получить выписку из Реестра, непосредственно обратившись в органы Пенсионного фонда Украины. Однако данный реестр ведется только с 1998 года, поэтому человек не сможет получить данные о работе в ранние годы.

Также женщина с заявлением на получение дела из государственного архива по соответствующему месту работы может обратиться в ЦНАП.

— В связи с введением военного положения в Украине, стаж работы можно подтвердить на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знали заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии, в учреждении, организации (в том числе колхозе) или в одной системе и имели документы о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу заявителя, — добавляют юристы.

Такой способ подтверждения применяется именно для предприятий, имущество которых находится на оккупированной территории или в регионах боевых действий. Это при условии документального подтверждения повреждения или уничтожения имущества.

— Со справкой, подтверждающей соответствующий стаж работы лица, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины одновременно с подачей заявления на пересмотр решения об аннулировании стажа, — говорят юристы.

Сотрудники Пенсионного фонда Украины при пересмотре заявления и правильно оформленной справки о работе должны зачислить аннулированный стаж.

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