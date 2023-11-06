Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Запорожском направлении РФ ударила Искандером по личному составу 128 бригады: погибли военные
6 ноября – годовщина освобождения Киева от нацистов: как это было
Срочно
Взрывы в Днепропетровской области: есть попадание и сбитые ракеты
На фронте погиб одессит, семью которого в прошлом году убила российская ракета
Призыв отменят: набирать людей в армию будут иначе
Общество Объясняем
Объясняем
Анна Голишевская, редактор ленты

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция

Виписка
Фото: Unsplash

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований – это документ, содержащий важную информацию о предпринимателе на протяжении всего его периода деятельности. Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн – читайте в материале.

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн и зачем это нужно: отвечает эксперт

По словам бухгалтера Илоны Адасюк, ФЛП, зарегистрировавшие предпринимательскую деятельность и избравшие упрощенную систему налогообложения, должны иметь документы, которые это все подтвердят. К таким документам относятся:

  1. Выписка из Единого государственного реестра.
  2. Выписка из реестра плательщиков единого налога.

По словам эксперта, все указанные документы можно получить онлайн.

Сейчас смотрят

Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: простая инструкция

Документ можно быстро получить через портал Дія.Адмінзбір, и плата за предоставление сведений обойдется в 130 грн. Чтобы получить выписку из ЕГР для ФЛП, воспользуйтесь следующими шагами:

  1. Зайдите в Дію в указанный раздел и нажмите Получить выписку.
  2. Авторизуетесь с помощью BankID, Дія.Підпис или электронной подписи.
  3. Проверьте личные данные: ФИО и РНОКПП (ранее – ИНН). Они автоматически подтягиваются.
  4. Оплатите услугу с помощью банковской карты или Google Pay/Apple Pay/Privat Pay.
  5. Выписка будет в личном кабинете через несколько минут. Ее можно найти в разделе Услуги – Полученные документы.
Читайте также
Как открыть ФЛП на портале Дія – пошаговая инструкция
Застосунок Дія

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Дія, Приложение Дія, Документи, ФЛП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Как проверить, готов ли загранпаспорт: пошаговая инструкция
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Российская атака по Одесской области, начало миссии МВФ и продвижение на Херсонщине: главные новости 6 ноября
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Кто имеет право на увольнение из Вооруженных сил и как это сделать – объясняет эксперт
ЗСУ
Как оплатить штраф за административное нарушение в Дії – пошаговая инструкция
Дія додаток
Еще один критерий для евроинтеграции: Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция

Загрузка

Игры
Видео
От стрелков до поваров: стартовала рекрутинговая кампания от полка Азов

Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.

Василий Сафьянюк
Заявление Борреля об Украине Военные судят за коррупцию | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Новая тактика РФ | Херсонец сливал данные россиянам | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Впервые за 25 лет Кулеба встретился с… | Идеолога “МНР” осудили | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Командира 128 ОГШБр отстранили | Кадры уничтоженного ракетоносителя РФ | Новости Факты ICTV за 06.11.2023
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь