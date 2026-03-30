Из-за невысоких пенсий многие пенсионеры вынуждены продолжать работать, чтобы иметь возможность оплатить коммунальные услуги, приобрести лекарства и продукты питания. Работающие пенсионеры в Украине, как и другие граждане, обязаны платить налоги со своих доходов.

Факты ICTV узнавали, какие налоги платит работающий пенсионер в Украине в 2026 году и отличаются ли они от налогов других работников.

Какие налоги платят работающие пенсионеры в 2026 году

Ставки налогов для работающих пенсионеров не отличаются от налогов, которые платят другие работающие граждане. Они составляют:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%;

военный сбор (ВС) — 5%.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) применяется к большинству видов доходов граждан, в частности:

заработной платы;

стипендий;

поощрительных выплат;

выплат по договорам гражданско-правового характера.

Ставка налога составляет 18% от полученного дохода.

Налоги работающим пенсионерам: пример расчетов

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 18% от зарплаты.

Следовательно, сумма НДФЛ будет 10 000 грн * 0.18 = 1 800 грн.

Военный сбор составляет 5% от зарплаты.

Следовательно, сумма военного сбора будет 10 000 грн * 0.05 = 500 грн.

Общая сумма налогов с работающего пенсионера, которые будут удержаны из зарплаты 10 000 грн, составляет 1 800 грн (НДФЛ) + 500 грн (военный сбор) = 2 300 грн. На руки пенсионер получит 7 700 грн.

Какой налог снимают с пенсии работающих пенсионеров

В Украине пенсии подлежат налогообложению, однако не все. Исключение составляют пенсии, размер которых не превышает трех минимальных заработных плат в месяц.

В 2026 году минимальная заработная плата составляет — 8 647 грн. То есть пенсии до 25 941 грн не облагаются налогом.

В случае, когда человек кроме пенсии имеет другие источники дохода, такие как заработная плата, доход от аренды жилья, дивиденды и т.д. — все эти доходы суммируются. Если же общая сумма превышает установленный лимит в 25 941 гривен, на нее начисляется налог в размере 15% или 20%. Размер налога зависит от суммы дохода: чем больше доход, тем выше ставка налога.

Стоит отметить, что налог на пенсию в Украине касается только больших пенсий. Большинство пенсионеров не подпадают под это налогообложение, поскольку минимальная пенсия в 2026 году составляет 2 595 гривну.

