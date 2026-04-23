Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – це документ, який містить важливу інформацію про підприємця протягом всього його періоду діяльності. Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн – читайте в матеріалі.

Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн і навіщо це потрібно: відповідає експерт

За словами бухгалтера Ілони Адасюк, ФОП, які зареєстрували підприємницьку діяльність та обрали спрощену систему оподаткування, повинні мати документи, які це все підтвердять. До таких документів належать:

Витяг з Єдиного державного реєстру. Витяг з реєстру платників єдиного податку.

За словами експерта, усі зазначені документи можна отримати онлайн.

Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: проста інструкція

Документ можна доволі швидко отримати через портал Дія, і плата за надання відомостей обійдеться у 2026 році в 125 грн. Щоб отримати витяг з ЄДР для ФОП, скористайтеся наступними кроками:

Перейдіть в Дію в зазначений розділ та натисніть Отримати витяг. Авторизуєтеся за допомогою BankID, Дія.Підпис або електронного підпису. Перевірте особисті дані: ПІБ та РНОКПП (раніше – ІНП). Вони підтягуються автоматично. Оплатіть послугу за допомогою банківської картки або Google Pay/Apple Pay/Privat Pay. Витяг надійде в особистий кабінет через декілька хвилин. Він буде у розділі Послуги – Отримані документи.

Як отримати витяг з ЄДР для ФОП безоплатно

Офіційні дані з Єдиного державного реєстру (ЄДР) у 2026 році можна отримати безоплатно через електронні державні сервіси, зокрема онлайн-пошук на порталі Міністерства юстиції України.

Найшвидший спосіб — скористатися функцією безкоштовного запиту ЄДР, яка дозволяє переглянути базову інформацію про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців без формування платного витягу.

Для цього користувач переходить на відповідний сервіс, обирає тип суб’єкта — юридична особа або ФОП — і вводить ідентифікаційні дані: для компаній це може бути назва або код ЄДРПОУ, для ФОП — прізвище, ім’я, по батькові або податковий номер, а також, за потреби, паспортні дані.

Після підтвердження через захисну перевірку (капчу) система відображає відкриті відомості з реєстру. Для юридичних осіб це, як правило, статус компанії (діюча або припинена), дані про керівника та засновників, кінцевих бенефіціарних власників, види економічної діяльності (КВЕД), юридична адреса та інші реєстраційні відомості.

Для фізичних осіб-підприємців доступні ПІБ, місце реєстрації, перелік КВЕД, дата та номер державної реєстрації, а також інформація про облік у податкових і статистичних органах.

Важливо зазначити, що такий онлайн-перегляд є інформаційним і не замінює офіційний витяг з ЄДР, однак за змістом містить ті самі ключові реєстраційні дані, які використовуються для загального ознайомлення з суб’єктом господарювання.

З 19 січня 2026 року Міністерство юстиції України відновило повноцінний доступ до відкритих даних Єдиного державного реєстру (ЄДР), що розширює можливості безоплатного отримання базової інформації про юридичних осіб та ФОПів.

Йдеться про те, що дані з реєстру знову можна отримувати не лише через офіційний державний портал, а й через сторонні аналітичні сервіси, які працюють із відкритими державними даними. Серед них — платформи на кшталт OPENDATABOT та YouControl, які агрегують інформацію з ЄДР і подають її у структурованому вигляді.

Такі сервіси дозволяють швидко перевірити компанію або підприємця: отримати дані про реєстраційний статус, керівництво, види діяльності (КВЕД), адресу реєстрації, бенефіціарних власників та інші відкриті відомості. Фактично вони дублюють державні дані, але подають їх у більш зручному аналітичному форматі для бізнес-перевірок.

Водночас важливо розрізняти інформаційний доступ і офіційні документи. Якщо потрібен юридично значимий витяг з ЄДР — наприклад, для суду, нотаріуса чи офіційних процедур — він формується виключно через сайт Міністерства юстиції як платний документ із QR-кодом, який підтверджує його автентичність.

Натомість для звичайної перевірки контрагента, аналізу компанії або первинної оцінки ризиків достатньо безкоштовного доступу до відкритих даних або використання аналітичних платформ, які працюють на їх основі.

