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Мужчин предлагают выпускать за границу под ежемесячный взнос для ВСУ – законопроект

Пункт пропуску на кордоні України
Фото: УНИАН

Мужчин смогут выпускать за границу под ежемесячный взнос в поддержку Вооруженных сил Украины в случае принятия соответствующего законопроекта №8029, зарегистрированного в Верховной Раде.

Его автором является нардеп от Слуги народа Георгий Мазурашу. Документ находится на рассмотрении парламента с сентября 2022 года.

Выезд за границу под взнос для ВСУ: детали законопроекта

Предлагается разрешить военнообязанным мужчинам выезжать за границу во время военного положения при выполнении определенных условий:

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  • Нужно иметь счет в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в сумме не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сейчас это 13,4 тыс. грн (прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января составляет 2 684 грн).
  • Средства с этого счета нельзя будет использовать за пределами Украины.
  • С гарантийного взноса ежемесячно на счет ВСУ должна перечисляться сумма, равная налогам с минимальной зарплаты. К ним автор законопроекта относит 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора и 22% ЕСВ. В 2023 году размер минималки составляет 6 700 грн, поэтому сумма всех налогов составит 2 780 грн.
  • От украинца, который выезжает в другую страну, потребуют письменное обязательство добровольно пополнять этот счет за каждый месяц пребывания за границей (на сумму перечисленных для ВСУ налогов).

То есть в случае принятия законопроект №8029 позволит мужчинам выезжать за границу за деньги.

Что предлагается для мужчин, уже выехавших за границу

С мужчин, выехавших из Украины после 24 февраля 2022 года и не открывавших такой счет, нардеп предлагает взимать добровольный взнос при возвращении в страну.

На спецсчет для ВСУ нужно будет перечислить сумму, равную 10 размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц (26 840 грн) за каждый месяц пребывания за границей.

Когда может вступить в силу законопроект 8029

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Несмотря на то, что этот проект закона был внесен в Верховную Раду более года тому назад, он до сих пор имеет статус “прорабатывается в комитете”.

Ряд парламентских комитетов уже призвали отправить документ автору на доработку или отклонить. Так что, скорее всего, его не примут.

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Источник: Верховная Рада
Война в Украине, Верховна Рада, Военное положение, за кордон, Законопроект, мобілізація, Українські чоловіки, Мужчины
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