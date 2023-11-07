Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Запорізькому напрямку РФ вдарила Іскандером по особовому складу 128 бригади: загинули військові
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Терміново
Вибухи в Дніпропетровській області: є влучання та збиті ракети
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Чоловіків пропонують випускати за кордон під щомісячний внесок для ЗСУ – законопроєкт

Пункт пропуску на кордоні України
Фото: УНІАН

Чоловіків зможуть випускати за кордон під щомісячний внесок на підтримку Збройних сил України у разі ухвалення відповідного законопроєкту №8029, зареєстрованого у Верховній Раді.

Його автором є нардеп від Слуги народу Георгій Мазурашу. Документ перебуває на розгляді парламенту з вересня 2022 року.

Виїзд за кордон під внесок для ЗСУ: деталі законопроєкту

Пропонується дозволити військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон під час воєнного стану при виконанні певних умов:

Зараз дивляться
  • Потрібно мати рахунок в одному з державних банків України з гарантійним внеском у сумі не менше п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це 13,4 тис. грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня становить 2 684 грн).
  • Кошти з цього рахунку не можна буде використовувати за межами України.
  • Натомість з гарантійного внеску щомісяця на рахунок ЗСУ має перераховуватися сума, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати. До них автор законопроєкту зараховує 18% ПДФО, 1,5% військового збору та 22% ЄСВ. У 2023 році розмір мінімалки становить 6 700 грн, тож сума всіх податків становитиме 2 780 грн.
  • Від українця, який виїжджає в іншу країну, вимагатимуть письмове зобов’язання добровільно поповнювати цей рахунок за кожен місяць перебування за кордоном (на суму податків, перерахованих для ЗСУ).

Тобто в разі ухвалення законопроєкт №8029 дозволить чоловікам виїжджати за кордон за гроші.

Що пропонується для чоловіків, які уже виїхали за кордон

З чоловіків, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року і не відкривали таких рахунків, нардеп пропонує стягувати добровільний внесок при поверненні в країну.

На спецрахунок для ЗСУ потрібно буде перерахувати суму, яка дорівнює 10 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб (26 840 грн) за кожен місяць перебування за кордоном.

Коли може набути чинності законопроєкт 8029

Попри те, що цей проєкт закону був внесений до Верховної Ради понад рік тому, він досі має статус “опрацьовується в комітеті”.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Низка парламентських комітетів уже закликали відправити документ автору на доопрацювання або ж відхилити. Тож, швидше за все, його не ухвалять.

Дивіться також
ТЦК знатиме про військовозобов’язаних усе: які нововведення готуються впровадити
військовий квиток, мобілізація

Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, Верховна Рада, Воєнний стан, за кордон, Законопроект, мобілізація, Українські чоловіки, Чоловіки
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нідерланди направили 5 винищувачів F-16 до Румунії для навчання пілотів із України
Винищувач F-16
Росіяни готові до третьої хвилі наступу на Авдіївку, чекають покращення погоди – глава МВА
Чоловіків пропонують випускати за кордон під щомісячний внесок для ЗСУ – законопроєкт
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів – Зеленський
зеленський
Поблизу Кривого Рогу окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури: що відомо
вибух

Завантаження

Ігри
Відео
Від стрільців до кухарів: стартувала рекрутингова кампанія від полку Азов

Війську потрібні різні професії. З таким гаслом стартувала в Україні нова рекрутингова кампанія. 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії Азов у співпраці з найбільшим в Україні сайтом пошуку роботи Work.ua шукатимуть кваліфікованих людей різноманітних професій, які нині вкрай необхідні. І це не лише штурмовики та піхотинці, але й екскаваторники, водії, механіки, діловоди.

Василь Саф’янюк
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Чоловіків пропонують випускати за кордон під щомісячний внесок для ЗСУ – законопроєкт
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Чоловіків пропонують випускати за кордон під щомісячний внесок для ЗСУ – законопроєкт
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Чоловіків пропонують випускати за кордон під щомісячний внесок для ЗСУ – законопроєкт
Командира 128 ОГШБр відсторонили | Кадри знищеного ракетоносія РФ | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Чоловіків пропонують випускати за кордон під щомісячний внесок для ЗСУ – законопроєкт
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь