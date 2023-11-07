Чоловіків пропонують випускати за кордон під щомісячний внесок для ЗСУ – законопроєкт

Чоловіків зможуть випускати за кордон під щомісячний внесок на підтримку Збройних сил України у разі ухвалення відповідного законопроєкту №8029, зареєстрованого у Верховній Раді.

Його автором є нардеп від Слуги народу Георгій Мазурашу. Документ перебуває на розгляді парламенту з вересня 2022 року.

Виїзд за кордон під внесок для ЗСУ: деталі законопроєкту

Пропонується дозволити військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон під час воєнного стану при виконанні певних умов:

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Потрібно мати рахунок в одному з державних банків України з гарантійним внеском у сумі не менше п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі це 13,4 тис. грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня становить 2 684 грн).

Кошти з цього рахунку не можна буде використовувати за межами України.

Натомість з гарантійного внеску щомісяця на рахунок ЗСУ має перераховуватися сума, яка дорівнює податкам з мінімальної зарплати. До них автор законопроєкту зараховує 18% ПДФО, 1,5% військового збору та 22% ЄСВ. У 2023 році розмір мінімалки становить 6 700 грн, тож сума всіх податків становитиме 2 780 грн.

Від українця, який виїжджає в іншу країну, вимагатимуть письмове зобов’язання добровільно поповнювати цей рахунок за кожен місяць перебування за кордоном (на суму податків, перерахованих для ЗСУ).

Тобто в разі ухвалення законопроєкт №8029 дозволить чоловікам виїжджати за кордон за гроші.

Що пропонується для чоловіків, які уже виїхали за кордон

З чоловіків, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року і не відкривали таких рахунків, нардеп пропонує стягувати добровільний внесок при поверненні в країну.

На спецрахунок для ЗСУ потрібно буде перерахувати суму, яка дорівнює 10 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб (26 840 грн) за кожен місяць перебування за кордоном.

Коли може набути чинності законопроєкт 8029

Попри те, що цей проєкт закону був внесений до Верховної Ради понад рік тому, він досі має статус “опрацьовується в комітеті”.

Низка парламентських комітетів уже закликали відправити документ автору на доопрацювання або ж відхилити. Тож, швидше за все, його не ухвалять.

Джерело : Верховна Рада

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