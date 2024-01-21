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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Прогноз погоды на февраль 2024: сильные порывы ветра и потепление

Сніг, мороз, зима
Фото: Pixabay

Февраль 2024-го начнется с небольших заморозков, а уже во второй половине месяца в Украине наступит потепление.

А какой будет погода в следующем месяце — Фактам ICTV эксклюзивно рассказала синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды на февраль 2024: какой будет погода в Украине

По словам синоптика, в феврале, как и в январе, будет наблюдаться превышение средней месячной температуры воздуха на 1-1,5 градуса.

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– Начало февраля у нас может быть с морозами, такая, более зимняя погода, но это абсолютно не исключает более теплых периодов с повышением температур, – сказала она.

В начале месяца синоптики ожидают ночью минусовую температуру, а днем около 0°C.

Осадки в это время умеренные, в отдельные дни достаточно ветрено.

Погода в Украине в феврале 2024: прогноз для всех регионов

Сильний вітер погнув стовп із дорожніми знаками. Фото: УНІАН

Такая погода продержится до конца первой декады.

Во второй декаде февраля будут наблюдаться погодные качели, а в отдельные дни возможны сильные порывы ветра и осадки.

Полное интервью с синоптиком Гидрометцентра Натальей Птухой смотрите на видео ниже.

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В конце месяца синоптики прогнозируют потепление. В отдельные дни будет наблюдаться морозная температура, хотя это больше касается ночной поры, а днем около 0°С, или вообще плюс. Осадков будет немного.

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