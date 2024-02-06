Что происходит на рынке труда в Украине: основные тенденции и прогнозы на 2024 год

Большинство компаний адаптировались к работе в условиях войны и в 2024 году планируют даже масштабировать бизнес и повысить зарплаты сотрудникам. В то же время будут расти и требования к соискателям, несмотря на дефицит кадров.

Кадровый портал grc.ua опубликовал результаты исследования Барометр рынка труда Украины 2023. Прогнозы на 2024 на основе онлайн-опроса, проведенного в августе-октябре прошлого года.

Рынок труда в Украине в 2023

По его данным, в течение прошлого года бизнес адаптировался и восстановил деловую активность. В частности, 80% компаний сейчас работают в довоенном режиме, 12% работают частично, но планируют восстановиться.

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Причем рост дохода за последний год отметили 28% компаний, 23% — что доходы не изменились и 19% — заметили уменьшение дохода на 25-50%. Каждая десятая компания фиксирует уменьшение доходов более чем на 50%.

В течение года компании активно нанимали персонал (88%), такая тенденция сохранится и в 2024-м (93%).

Масштабировать бизнес в этом году планируют 56% компаний, из которых 43% — в Украине и 13% — за рубежом.

5 приоритетов бизнеса на 2024 год:

поиск новых рынков сбыта/клиентов (54% компаний);

сохранение команды в полном составе (44%);

сохранение текущих рынков сбыта/клиентов (36%);

расширение команды (28%);

сохранение оплаты труда (24%).

Повышение зарплат в 2024-м:

41% компаний планируют повышение на 10-30%;

15% увеличат зарплаты, учитывая индивидуальную эффективность работников;

еще 15% компаний планируют оставить зарплаты без изменений.

Увеличение дефицита рабочей силы: основные тенденции

Пять вызовов для работодателей:

удержание и привлечение молодых талантов — 44%; возвращение работников в Украину и в офисы — 43%; повышение производительности работников в условиях постоянного стресса — 42%; управление рисками, связанными с людьми — 41%; формирование инклюзивной и разнообразной рабочей среды; реинтеграция ветеранов к профессиональной жизни (31%).

В то же время украинцы говорят, что сейчас сложнее найти работу, чем до войны. На трудоустройство они тратят от 3 до 6 месяцев.

Основные сложности при поиске работы:

41% не могут найти работу с достойной оплатой;

29% отмечают уменьшение количества вакансий;

23% не могут найти работу из-за дискриминации по возрасту;

22% отметили отсутствие фидбека после собеседования.

Работодатели говорят, что кандидатам не хватает таких навыков:

критического мышления (36%);

стремления к совершенствованию и готовности обучаться (36%);

навыков самоорганизации (35%);

эмоционального интеллекта (32%);

умения комплексно решать проблемы (32%);

умения формировать собственное мнение и принимать решения (25%);

высокого уровня тайм-менеджмента (21%)

digital-навыков (18%), умения работать в команде и вести переговоры.

Как изменились зарплаты

Среди участников опроса 28% заявили, что получают зарплату в полном размере, как и до войны, 12% отмечают сокращение на 10-30%, 8% — более чем на 50%. И только 9% респондентов имеют увеличение зарплаты на 10-30%.

При этом 62% соискателей не готовы снижать свои пожелания по оплате труда, даже если возникнут сложности с поиском новой работы. Однако готовы переучиваться и перепрофилироваться, чтобы зарабатывать больше и быть полезными в восстановлении Украины.

49% соискателей готовы сменить профессию и работать “руками”, если возникнут сложности в трудоустройстве.

Большинство хотят работать в Украине

82% опрошенных связывают свое будущее с Украиной и планируют оставаться дома.

Залогом восстановления страны, по их мнению, являются следующие факторы:

борьба с коррупцией (77%);

государственная политика сохранения человеческого капитала (53%);

создание привлекательных условий труда для молодежи (53%);

привлекательные условия для инвесторов (51%);

реформирование судебной системы (39%);

развитие украинской промышленности (39%);

реформирование налоговой системы (36%);

возвращение украинцев из-за границы (36%).

Онлайн-опрос кадрового портала grc.ua проводился с августа по октябрь 2023 года.

Всего в исследовании приняли участие представители различных отраслей, охвачена вся география Украины, кроме оккупированных территорий: 377 компаний из 15 отраслей и 2 400 респондентов соискателей/работников.

Основные выводы исследования включают вызовы и тенденции в сфере занятости, динамику зарплат и мотивации во время войны. Также рассматривается спрос на определенные навыки и факторы, влияющие на возвращение мигрантов для восстановления Украины.

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