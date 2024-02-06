Что происходит на рынке труда в Украине: основные тенденции и прогнозы на 2024 год
Большинство компаний адаптировались к работе в условиях войны и в 2024 году планируют даже масштабировать бизнес и повысить зарплаты сотрудникам. В то же время будут расти и требования к соискателям, несмотря на дефицит кадров.
Кадровый портал grc.ua опубликовал результаты исследования Барометр рынка труда Украины 2023. Прогнозы на 2024 на основе онлайн-опроса, проведенного в августе-октябре прошлого года.
Рынок труда в Украине в 2023
По его данным, в течение прошлого года бизнес адаптировался и восстановил деловую активность. В частности, 80% компаний сейчас работают в довоенном режиме, 12% работают частично, но планируют восстановиться.
Причем рост дохода за последний год отметили 28% компаний, 23% — что доходы не изменились и 19% — заметили уменьшение дохода на 25-50%. Каждая десятая компания фиксирует уменьшение доходов более чем на 50%.
В течение года компании активно нанимали персонал (88%), такая тенденция сохранится и в 2024-м (93%).
Масштабировать бизнес в этом году планируют 56% компаний, из которых 43% — в Украине и 13% — за рубежом.
5 приоритетов бизнеса на 2024 год:
- поиск новых рынков сбыта/клиентов (54% компаний);
- сохранение команды в полном составе (44%);
- сохранение текущих рынков сбыта/клиентов (36%);
- расширение команды (28%);
- сохранение оплаты труда (24%).
Повышение зарплат в 2024-м:
- 41% компаний планируют повышение на 10-30%;
- 15% увеличат зарплаты, учитывая индивидуальную эффективность работников;
- еще 15% компаний планируют оставить зарплаты без изменений.
Увеличение дефицита рабочей силы: основные тенденции
Пять вызовов для работодателей:
- удержание и привлечение молодых талантов — 44%;
- возвращение работников в Украину и в офисы — 43%;
- повышение производительности работников в условиях постоянного стресса — 42%;
- управление рисками, связанными с людьми — 41%;
- формирование инклюзивной и разнообразной рабочей среды; реинтеграция ветеранов к профессиональной жизни (31%).
В то же время украинцы говорят, что сейчас сложнее найти работу, чем до войны. На трудоустройство они тратят от 3 до 6 месяцев.
Основные сложности при поиске работы:
- 41% не могут найти работу с достойной оплатой;
- 29% отмечают уменьшение количества вакансий;
- 23% не могут найти работу из-за дискриминации по возрасту;
- 22% отметили отсутствие фидбека после собеседования.
Работодатели говорят, что кандидатам не хватает таких навыков:
- критического мышления (36%);
- стремления к совершенствованию и готовности обучаться (36%);
- навыков самоорганизации (35%);
- эмоционального интеллекта (32%);
- умения комплексно решать проблемы (32%);
- умения формировать собственное мнение и принимать решения (25%);
- высокого уровня тайм-менеджмента (21%)
- digital-навыков (18%), умения работать в команде и вести переговоры.
Как изменились зарплаты
Среди участников опроса 28% заявили, что получают зарплату в полном размере, как и до войны, 12% отмечают сокращение на 10-30%, 8% — более чем на 50%. И только 9% респондентов имеют увеличение зарплаты на 10-30%.
При этом 62% соискателей не готовы снижать свои пожелания по оплате труда, даже если возникнут сложности с поиском новой работы. Однако готовы переучиваться и перепрофилироваться, чтобы зарабатывать больше и быть полезными в восстановлении Украины.
49% соискателей готовы сменить профессию и работать “руками”, если возникнут сложности в трудоустройстве.
Большинство хотят работать в Украине
82% опрошенных связывают свое будущее с Украиной и планируют оставаться дома.
Залогом восстановления страны, по их мнению, являются следующие факторы:
- борьба с коррупцией (77%);
- государственная политика сохранения человеческого капитала (53%);
- создание привлекательных условий труда для молодежи (53%);
- привлекательные условия для инвесторов (51%);
- реформирование судебной системы (39%);
- развитие украинской промышленности (39%);
- реформирование налоговой системы (36%);
- возвращение украинцев из-за границы (36%).
Онлайн-опрос кадрового портала grc.ua проводился с августа по октябрь 2023 года.
Всего в исследовании приняли участие представители различных отраслей, охвачена вся география Украины, кроме оккупированных территорий: 377 компаний из 15 отраслей и 2 400 респондентов соискателей/работников.
Основные выводы исследования включают вызовы и тенденции в сфере занятости, динамику зарплат и мотивации во время войны. Также рассматривается спрос на определенные навыки и факторы, влияющие на возвращение мигрантов для восстановления Украины.