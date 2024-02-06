Що відбувається на ринку праці в Україні: основні тенденції та прогнози на 2024 рік

Більшість компаній адаптувалися до роботи в умовах війни і у 2024 році планують навіть масштабувати бізнес та підвищити зарплати співробітникам. Водночас зростатимуть і вимоги до пошукачів, попри дефіцит кадрів.

Кадровий портал grc.ua опублікував результати дослідження Барометр ринку праці України 2023. Прогнози на 2024 на основі онлайн-опитування, проведеного у серпні-жовтні минулого року.

Ринок праці в Україні у 2023 році

Протягом минулого року бізнес адаптувався і відновив ділову активність. Зокрема, 80% компаній наразі працюють у довоєнному режимі, 12% працюють частково, але планують відновитися.

Зараз дивляться

Причому зростання доходу за останній рік відзначили 28% компаній, 23% – що прибутки не змінилися і 19% – помітили зменшення доходу на 25-50%. Кожна десята компанія фіксує зменшення прибутків більш ніж на 50%.

Протягом року компанії активно наймали персонал (88%), така тенденція збережеться і в 2024-му (93%).

Масштабувати бізнес цього року планують 56% компаній, з яких 43% – в Україні і 13% – за кордоном.

5 пріоритетів бізнесу на 2024 рік:

пошук нових ринків збуту/клієнтів (54% компаній);

збереження команди у повному складі (44%);

збереження поточних ринків збуту/клієнтів (36%);

розширення команди (28%);

збереження оплати праці (24%).

Підвищення зарплат у 2024-му:

41% компаній планують підвищення на 10-30%;

15% збільшать зарплати, враховуючи індивідуальну ефективність працівників;

15% компаній планують залишити зарплати без змін.

Посилення дефіциту робочої сили: основні тенденції

П’ять викликів для роботодавців:

утримання та залучення молодих талантів – 44%; повернення працівників в Україну та в офіси – 43%; підвищення продуктивності працівників в умовах постійного стресу – 42%; керування ризиками, пов’язаними з людьми – 41%; формування інклюзивного та різноманітного робочого середовища; реінтеграція ветеранів до професійного життя (31%).

Водночас українці кажуть, що зараз складніше знайти роботу, ніж до війни. На працевлаштування вони витрачають від 3 до 6 місяців.

Основні складнощі під час пошуку роботи:

41% не можуть знайти роботу з гідною оплатою;

29% відмічають зменшення кількості вакансій;

23% не можуть знайти роботу через дискримінацію за віком;

22% відмітили, що немає фідбеку після співбесіди.

Роботодавці кажуть, що кандидатам не вистачає таких навичок:

критичного мислення (36%);

прагнення до вдосконалення і готовності навчатися (36%);

навичок самоорганізації (35%);

емоційного інтелекту (32%);

вміння комплексно вирішувати проблеми (32%);

вміння формувати власну думку й ухвалювати рішення (25%);

високого рівня тайм-менеджменту (21%)

digital-навичок (18%), уміння працювати в команді та вести перемовини.

Як змінилися зарплати

Серед учасників опитування 28% заявили, що отримують зарплату у повному розмірі, як і до війни, 12% відзначають скорочення на 10-30%, 8% – більш ніж на 50%. І лише 9% респондентів мають збільшення зарплати на 10-30%.

Водночас 62% пошукачів не готові знижувати свої побажання щодо оплати праці, навіть якщо виникнуть складнощі з пошуком нової роботи. Проте готові перенавчатися та перепрофілюватися, щоб заробляти більше і бути корисними у відновленні України.

49% пошукачів готові змінити професію та працювати “руками”, якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні.

Більшість хочуть працювати в Україні

82% опитаних пов’язують своє майбутнє з Україною і планують залишатися вдома.

Запорукою відновлення країни, на їхню думку, є такі фактори:

боротьба з корупцією (77%);

державна політика збереження людського капіталу (53%);

створення привабливих умов праці для молоді (53%);

привабливі умови для інвесторів (51%);

реформування судової системи (39%);

розвиток української промисловості (39%);

реформування податкової системи (36%);

повернення українців із-за кордону (36%).

Онлайн-опитування кадрового порталу grc.ua проводилося з серпня до жовтня 2023 року.

Загалом у дослідженні взяли участь представники різних галузей, охоплено всю географію України, окрім окупованих територій: 377 компаній із 15 галузей та 2 400 респондентів пошукачів/працівників.

Основні висновки дослідження містять виклики та тенденції у сфері зайнятості, динаміку зарплат та мотивації під час війни. Також розглядається попит на певні навички та фактори, що впливають на повернення мігрантів для відновлення України.

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