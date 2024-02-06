Що відбувається на ринку праці в Україні: основні тенденції та прогнози на 2024 рік
Більшість компаній адаптувалися до роботи в умовах війни і у 2024 році планують навіть масштабувати бізнес та підвищити зарплати співробітникам. Водночас зростатимуть і вимоги до пошукачів, попри дефіцит кадрів.
Кадровий портал grc.ua опублікував результати дослідження Барометр ринку праці України 2023. Прогнози на 2024 на основі онлайн-опитування, проведеного у серпні-жовтні минулого року.
Ринок праці в Україні у 2023 році
Протягом минулого року бізнес адаптувався і відновив ділову активність. Зокрема, 80% компаній наразі працюють у довоєнному режимі, 12% працюють частково, але планують відновитися.
Причому зростання доходу за останній рік відзначили 28% компаній, 23% – що прибутки не змінилися і 19% – помітили зменшення доходу на 25-50%. Кожна десята компанія фіксує зменшення прибутків більш ніж на 50%.
Протягом року компанії активно наймали персонал (88%), така тенденція збережеться і в 2024-му (93%).
Масштабувати бізнес цього року планують 56% компаній, з яких 43% – в Україні і 13% – за кордоном.
5 пріоритетів бізнесу на 2024 рік:
- пошук нових ринків збуту/клієнтів (54% компаній);
- збереження команди у повному складі (44%);
- збереження поточних ринків збуту/клієнтів (36%);
- розширення команди (28%);
- збереження оплати праці (24%).
Підвищення зарплат у 2024-му:
- 41% компаній планують підвищення на 10-30%;
- 15% збільшать зарплати, враховуючи індивідуальну ефективність працівників;
- 15% компаній планують залишити зарплати без змін.
Посилення дефіциту робочої сили: основні тенденції
П’ять викликів для роботодавців:
- утримання та залучення молодих талантів – 44%;
- повернення працівників в Україну та в офіси – 43%;
- підвищення продуктивності працівників в умовах постійного стресу – 42%;
- керування ризиками, пов’язаними з людьми – 41%;
- формування інклюзивного та різноманітного робочого середовища; реінтеграція ветеранів до професійного життя (31%).
Водночас українці кажуть, що зараз складніше знайти роботу, ніж до війни. На працевлаштування вони витрачають від 3 до 6 місяців.
Основні складнощі під час пошуку роботи:
- 41% не можуть знайти роботу з гідною оплатою;
- 29% відмічають зменшення кількості вакансій;
- 23% не можуть знайти роботу через дискримінацію за віком;
- 22% відмітили, що немає фідбеку після співбесіди.
Роботодавці кажуть, що кандидатам не вистачає таких навичок:
- критичного мислення (36%);
- прагнення до вдосконалення і готовності навчатися (36%);
- навичок самоорганізації (35%);
- емоційного інтелекту (32%);
- вміння комплексно вирішувати проблеми (32%);
- вміння формувати власну думку й ухвалювати рішення (25%);
- високого рівня тайм-менеджменту (21%)
- digital-навичок (18%), уміння працювати в команді та вести перемовини.
Як змінилися зарплати
Серед учасників опитування 28% заявили, що отримують зарплату у повному розмірі, як і до війни, 12% відзначають скорочення на 10-30%, 8% – більш ніж на 50%. І лише 9% респондентів мають збільшення зарплати на 10-30%.
Водночас 62% пошукачів не готові знижувати свої побажання щодо оплати праці, навіть якщо виникнуть складнощі з пошуком нової роботи. Проте готові перенавчатися та перепрофілюватися, щоб заробляти більше і бути корисними у відновленні України.
49% пошукачів готові змінити професію та працювати “руками”, якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні.
Більшість хочуть працювати в Україні
82% опитаних пов’язують своє майбутнє з Україною і планують залишатися вдома.
Запорукою відновлення країни, на їхню думку, є такі фактори:
- боротьба з корупцією (77%);
- державна політика збереження людського капіталу (53%);
- створення привабливих умов праці для молоді (53%);
- привабливі умови для інвесторів (51%);
- реформування судової системи (39%);
- розвиток української промисловості (39%);
- реформування податкової системи (36%);
- повернення українців із-за кордону (36%).
Онлайн-опитування кадрового порталу grc.ua проводилося з серпня до жовтня 2023 року.
Загалом у дослідженні взяли участь представники різних галузей, охоплено всю географію України, окрім окупованих територій: 377 компаній із 15 галузей та 2 400 респондентів пошукачів/працівників.
Основні висновки дослідження містять виклики та тенденції у сфері зайнятості, динаміку зарплат та мотивації під час війни. Також розглядається попит на певні навички та фактори, що впливають на повернення мігрантів для відновлення України.