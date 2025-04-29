Сколько оружия задекларировали украинцы: в Нацполиции озвучили цифры

В Украине с начала процесса декларирования оружия гражданами было задекларировано почти 7 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 2,5 млн боеприпасов к нему. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Домашний арсенал

— На сегодняшний день в подразделения Нацполиции обратились 6 350 граждан, которые задекларировали почти 7 тыс. единиц огнестрельного оружия, — сказал Выговский.

По его словам, среди всего домашнего арсенала:

автоматического оружия – 3 512 единиц;

карабинов, винтовок и ружей — 3 054 единицы;

пистолетов и револьверов – 384 единицы.

Также задекларировано более 2,5 млн боеприпасов.

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Отмечается, что больше всего декларируют оружие граждане Киева, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей. Часть украинцев также добровольно сдает найденное оружие, не желая оставлять его у себя.

Как задекларировать оружие

— Граждане, добровольно декларирующие оружие, освобождаются от уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

В полиции отметили, чтобы задекларировать оружие нужные:

письменное заявление;

копия паспорта и идентификационного налогового номера (ИНН);

выписка о месте жительства/регистрации;

фотография размером 3,5х4,5 см.

Документы нужно подать в ближайшее подразделение полиции и ожидать принятия соответствующего решения.

Источник: Иван Выговский

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