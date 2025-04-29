Сколько оружия задекларировали украинцы: в Нацполиции озвучили цифры
В Украине с начала процесса декларирования оружия гражданами было задекларировано почти 7 тыс. единиц огнестрельного оружия и более 2,5 млн боеприпасов к нему. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Домашний арсенал
— На сегодняшний день в подразделения Нацполиции обратились 6 350 граждан, которые задекларировали почти 7 тыс. единиц огнестрельного оружия, — сказал Выговский.
По его словам, среди всего домашнего арсенала:
- автоматического оружия – 3 512 единиц;
- карабинов, винтовок и ружей — 3 054 единицы;
- пистолетов и револьверов – 384 единицы.
Также задекларировано более 2,5 млн боеприпасов.
Отмечается, что больше всего декларируют оружие граждане Киева, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей. Часть украинцев также добровольно сдает найденное оружие, не желая оставлять его у себя.
Как задекларировать оружие
— Граждане, добровольно декларирующие оружие, освобождаются от уголовной ответственности, — говорится в сообщении.
В полиции отметили, чтобы задекларировать оружие нужные:
- письменное заявление;
- копия паспорта и идентификационного налогового номера (ИНН);
- выписка о месте жительства/регистрации;
- фотография размером 3,5х4,5 см.
Документы нужно подать в ближайшее подразделение полиции и ожидать принятия соответствующего решения.
Источник: Иван Выговский