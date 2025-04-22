В результате стрельбы в Киеве ранен мужчина: полиция расследует покушение на убийство

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Киеве утром 22 апреля, в результате которой ранен мужчина.

Стрельба в Киеве 22 апреля: что известно

Мужчину с огнестрельным ранением обнаружили в Святошинском районе столицы сегодня около 08:50. Пострадавший госпитализирован.

На место происшествия немедленно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, сотрудники полиции, кинологи и медики.

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Сейчас они устанавливают обстоятельства стрельбы и разыскивают лиц, причастных к преступлению.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ (покушение на умышленное убийство).

На днях возле одного из жилых комплексов в Соломенском районе Киева неизвестный мужчина напал с ножом на 69-летнего журналиста и исполнительного продюсера Cуспільного мовлення Юрия Макарова.

Макаров после ранения был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас угрозы для его жизни нет.

Источник : Нацполиция

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