Деякі медики втратять бронювання: у МОЗ формують списки

Міністерство охорони здоров’я розробляє механізм щодо розбронювання медиків для потреб ЗСУ на запит Міноборони та командування Медичних сил ЗСУ.

Дефіцит медиків на фронті

Наразі фахівці МОЗ разом з обласними департаментами охорони здоров’я проводять консультації, щоб сформувати списки для розбронювання.

Ключовим фактором є потреба в окремих спеціалістах на фронті та в інших підрозділах сектору оборони.

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Нагадаємо, на початку року уряд дозволив бронювати 100% медичних працівників, які працюють у державних, комунальних закладах, установах громадського здоров’я, центрах крові та судово-медичних експертних установах — за умови, що це їхнє основне місце роботи.

Для решти установ та приватного сектору обмеження щодо бронювання військовозобов’язаних залишаються чинними.

До цього змінами в законодавстві було передбачено, що навіть у критично важливих медзакладах можна було забронювати лише до 50% військовозобов’язаних чоловіків.

Збільшення цієї квоти потребувало окремого рішення міністра оборони.

У МОЗ зазначають, що нинішнє рішення має на меті оперативно закрити дефіцит медичного персоналу у Збройних силах України.

Механізм розбронювання вже готується до реалізації.

Джерело : МОЗ

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