Rollini — история успеха

Сейчас в Украине нет человека, который бы не знал, что такое Rollini. Когда проходишь мимо полок магазинов со свежей выпечкой, легко заметить продукцию с ярким синим названием. Этот продукт вошел в нашу жизнь и занял в сознании каждого нишу вкусной выпечки, но так было не всегда. Самое интересное то, что еще 9 лет назад о “Роллини” никто не слышал.

Именно в 2016 году была создана компания “ЮГФУД” и торговая марка Valesto, которая подарила нам это популярное лакомство. Сегодня Rollini от Valesto — это символ вкуса и качества, но путь к успеху был наполнен вызовами, страстью и верой в идею.

Замороженное начало

История началась почти 10 лет назад. Идея основателя заключалась в том, чтобы вывести на рынок традиционные в Одессе и на юге Одесской области изделия из тонкого теста фило.

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Для этого продукта владелец с командой придумали название “Роллини”, и этот новый для Украины продукт с необычным названием отправился в большое путешествие.

Первые партии “Роллини” от Valesto долго не продавались со складов дистрибьютора, не найдя своего покупателя. Клиенты даже были готовы вернуть товар. Но наш владелец, вдохновленный идеей создать что-то уникальное, не сдался.

— Дайте продукту время, — говорил он и верил в это.

И мы верили, что любовь к качественным ингредиентам и уникальному рецепту обязательно найдет своих ценителей.

Эволюция продукта

Когда владелец разрабатывал идею “Роллини”, он думал только об Одесской области.

— Это будет наш локальный продукт, бутиковая выпечка из лучших местных продуктов, — говорил он директору производства и главному технологу.

Ведь тесто фило казалось слишком специфическим для других регионов Украины. Сначала производство Роллини было полуавтоматическим, однако каждая партия продукта создавалась с любовью и с участием человеческих рук.

Но в течение года объемы продаж доказали, что “Роллини” от Valesto способны покорять сердца по всей стране — от Харькова до Луцка, от Измаила до Конотопа. Мы постепенно стандартизировали процессы и автоматизировали производство, но сохранили то, что делает продукт особенным — душу и тот вкус, который вдохновил владельца его создать. Этот продукт был именно таким, каким его готовили обе бабушки владельца компании, жившие на юге Одесской области, где он провел детство.

Уникальная рецептура

Наше тесто фило — это не просто тонкие слои толщиной 0,2 мм. Это тесто без маргарина, без дрожжей, сохраняющее легкость и свежесть. А еще его особенным делает качественное украинское сырье. Мы не используем крахмал или искусственные ингредиенты в начинках, поэтому каждый вкус является максимально натуральным и настоящим. Инновация “Роллини” от Valesto заключается также в том, что наш продукт на 50% состоит из начинки, потому что так должно быть на самом деле.

Что касается наших ингредиентов, то мы особенно тщательно выбираем их. Например, для “Роллини с тыквой” мы берем специальную тыкву; она растет между рядами мускатного винограда и опыляется пчелами, собирающими нектар с виноградников. Поэтому тыква приобретает особый, немного мускатный вкус.

В наших изделиях вишня должна быть целой и сочной, а яблоки — правильного сорта, с кислинкой, что дает идеальный баланс вкуса.

Все это местное, с юга Украины, потому что у нас 300 солнечных дней в году. Поэтому все овощи и фрукты наполнены и пахнут солнышком.

Роллини в цифрах

Для лучшего понимания масштабов производства приведем некоторые цифры. За год мы производим 2,4 млн шт. уникальных и самых вкусных “Роллини”. А если сложить эти “Роллини” один за другим в единую цепь, то ее длина будет равна пути от Одессы до Киева. А если взять вес произведенных “Роллини” за год, то получится 290 тонн, столько же весят сто африканских слонов, являющихся крупнейшими наземными млекопитающими на Земле.

Больше чем продукт

Не все потребители, которые покупают “Роллини” от Valesto, осознают, что это не просто лакомство на полках магазинов. Название и форма этого продукта запатентованы компанией ЮГФУД, потому что именно мы придумали и создали этот продукт. И это важно! Ведь за каждым кусочком “Роллини” стоит огромный труд и преданность команды, которая разработала его от идеи до реализации.

За этим продуктом стоит целое производство — большая компания людей, которые ежедневно работают над тем, чтобы поддерживать идеальный баланс вкуса и качества. От технических работников до технологов и людей, которые обеспечивают безупречное качество ингредиентов — все они выполняют свою часть работы, чтобы каждый кусочек “Роллини” оставался таким же вкусным и качественным, как и в день его создания. Это не просто бизнес, это наша гордость, которую мы вкладываем в каждую упаковку.

Мы создали новую категорию, дали ей замечательное название и сделали все, чтобы этот перекус был вкусным и удобным для потребления, приносил радость и незабываемый вкус.

И сегодня наши покупатели употребляют продукт, ставший частью культуры, созданной нами в Украине и получившей признание не только у нас, но и во многих странах мира, куда мы экспортируем наш продукт и нашу украинскую культуру.

Наслаждайся настоящим, наслаждайся украинским!

Фото: Valesto

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