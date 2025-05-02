На защите истории: прокуроры Одесской области вернули общине Панское имение

В селе Васильевка Одесской области восстановлена справедливость — памятник архитектуры, возведенный еще в 1845 году, официально возвращен в коммунальную собственность.

За возвращение культурного наследия боролась Одесская областная прокуратура, и теперь местная община снова стала обладательницей исторического сокровища.

Архитектурная жемчужина Одесской области

Дворец-усадьба Дубецких-Панкеевых был образцом классической архитектуры — с симметричным фасадом, арочными окнами и колоннами.

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Впоследствии его судьба менялась вместе с историей: национализация во времена СССР, школа, административные учреждения, а затем — неудачная приватизация 2010 года.

Новый владелец должен был восстановить и ухаживать за сооружением, но более 15 лет здание приходило в упадок из-за непогоды, вандализма и равнодушия.

Прокуроры установили факты нарушения условий договора, и Хозяйственный суд 3 февраля 2025 года удовлетворил иск.

6 марта стороны подписали акт, по которому имение официально снова принадлежит общине.

Логово Волка

Историки вспоминают фигуру, связанную с имением — Сергея Панкеева, известного как Человек-Волк, легендарного пациента Зигмунда Фрейда.

Его сновидения легли в основу одного из самых знаковых психоаналитических исследований ХХ века.

Говорят, Панкеев некоторое время жил в имении, а в подземельях у него была даже изолированная комната — Логово Волка.

Сегодня Панское имение получило шанс на новую жизнь. Возможно после реставрации он превратится в культурный центр, музей или научную резиденцию.

Источник и фото: Одесская областная прокуратура

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