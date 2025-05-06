Умерла поэтесса Мария Микицей — представительница Станиславского феномена

Ушла из жизни украинская поэтесса и журналистка Мария Микицей. Она не дожила нескольких месяцев до своего юбилея — 27 июля ей исполнилось бы 60 лет.

Умерла Мария Микицей — что известно

О смерти автора сообщили на личной странице в Facebook. Известно, что поэтесса “годами без отчаяния боролась с тяжелым недугом”.

— Ее творчество остается с нами как свет, как голос, как наполненная тишина, как память, — говорится в заметке.

Прощание с Марией Микицей состоится в Доме грусти на улице Ребета, 3 в Ивано-Франковске. Панихида запланирована на 6 мая в 18:00, похороны на 7 мая в 12:00.

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Мария Микицей была известной представительницей так называемого Станиславского феномена — литературной группы постмодернистов из Франковска, к которой принадлежали Юрий Андрухович, Юрий Издрик, Тарас Прохасько и другие. В поэзии Микицей читатели отмечали особую легкость, прозрачность и точность.

Она стала наставницей для многих, ведь верила в молодых авторов и всегда находила для них доброе слово. О ней вспоминают как о человеке, который отличался “благородной сдержанностью”, “теплым присутствием” и “утонченной манерой общения”. По словам писателя Степана Процюка, Мария Микицей была “настоящей писательницей, с тонким и хрупким восприятием мира”.

Творчество Марии Микицей

В творчестве автора — несколько поэтических сборников, городское фэнтези Чужие желания, детская книга и романы. Ее стихи переведены на несколько языков, в частности на польский, эсперанто, немецкий, английский.

По словам писателя Владимира Ешкилева, Мария Микицей формировала в украинской литературе образную концепцию, которая могла служить примером “анти-Забужко” — альтернативным видением женской лирики.

Сегодня также стало известно о смерти украинского писателя-шестидесятника Валерия Шевчука, который в своем творчестве сочетал глубокую психологическую прозу с историческими и барочными темами.

Фото: Мария Микицей

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