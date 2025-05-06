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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Помер Валерій Шевчук – класик української прози та один із останніх шістдесятників

помер Валерій Шевчук

На 86-му році життя помер Валерій Шевчук – український прозаїк, історик літератури та перекладач, лауреат Шевченківської премії, автор понад 40 книг.

Помер Валерій Шевчук – що відомо

Про смерть письменника повідомила його донька Мирослава Андрущенко у Facebook.

– Сьогодні, 6 травня, о шостій ранку відійшов у кращі світи мій тато, Валерій Олександрович Шевчук. Про нього можна багато писати як про видатного письменника, але для мене він передусім був просто татом, – написала вона.

Шевчук був одним із представників покоління шістдесятників – українських митців, які сформувалися у 1960-х роках на хвилі “відлиги” після засудження культу особи Сталіна.

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У своїй творчості Валерій Шевчук поєднував глибоку психологічну прозу з історичними та бароковими темами. Окрім художніх творів, він залишив по собі значну наукову спадщину – понад 500 публікацій, зокрема дослідження про літературу Київської Русі, козацької доби й бароко.

Хто такий Валерій Шевчук

Валерій Шевчук народився 20 серпня 1939 року в Житомирі, навчався в Київському університеті. У студентські роки зазнав переслідувань за участь у літературному гуртку. Після тривалого замовчування в 1970-х роках у 1980-х повернувся в літературне життя з цілою низкою нових книг.

Серед його головних творів – романи На полі смиренному, Око прірви, Жінка-змія, збірки оповідань Біс плоті, Крик півня на світанку, повість Птахи з невидимого острова та багатотомна Житомирська сага.

Шевчук був професором, ведучим літературних радіопрограм, перекладачем староукраїнської літератури й упорядником численних збірок. Його твори перекладені англійською, а окремі адаптовані для кіно.

Про дату і місце прощання з письменником буде повідомлено пізніше.

– Хочеться сподіватись, що там йому буде добре і він зустрінеться з багатьма своїми друзями. Адже він був одним із останніх свого покоління – шістдесятників, – додала Мирослава Андрущенко.

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Фото: Мирослава Андрущенко

письменник, Смерть
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