Померла поетка Марія Микицей – представниця Станіславського феномену

Пішла з життя українська поетка та журналістка Марія Микицей. Вона не дожила кількох місяців до свого ювілею – 27 липня їй виповнилося б 60 років.

Померла Марія Микицей – що відомо

Про смерть авторки повідомили на особистій сторінці у Facebook. Відомо, що поетка “роками без відчаю боролася з важким недугом”.

– Її творчість залишається з нами як світло, як голос, як наповнена тиша, як пам’ять, – йдеться у дописі.

Прощання з Марією Микицей відбудеться у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську. Панахида запланована на 6 травня о 18:00, похорон на 7 травня о 12:00.

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Марія Микицей була знаною представницею так званого Станіславського феномену – літературної групи постмодерністів з Франківська, до якої належали Юрій Андрухович, Юрій Іздрик, Тарас Прохасько та інші. У поезії Микицей читачі відзначали особливу легкість, прозорість і точність.

Вона стала наставницею для багатьох, адже вірила в молодих авторів і завжди знаходила для них добре слово. Про неї згадують як про людину, що відзначалася “шляхетною стриманістю”, “теплою присутністю” і “витонченою манерою спілкування”. За словами письменника Степана Процюка, Марія Микицей була “справжньою письменницею, з тонким і тендітним сприйняттям світу”.

Творчість Марії Микицей

У творчому доробку авторки – кілька поетичних збірок, міське фентезі Чужі бажання, дитяча книжка та романи. Її вірші перекладено кількома мовами, зокрема польською, есперанто, німецькою, англійською.

За словами письменника Володимира Єшкілєва, Марія Микицей формувала в українській літературі образну концепцію, яка могла слугувати прикладом “анти-Забужко” – альтернативним баченням жіночої лірики.

Сьогодні також стало відомо про смерть українського письменника-шістдесятника Валерія Шевчука, що у своїй творчості поєднував глибоку психологічну прозу з історичними та бароковими темами.

Фото: Марія Микицей

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