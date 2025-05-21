В Харькове работник ТЦК ударил учителя во время проверки документов

В Харькове произошел инцидент, который вызвал широкий резонанс: во время проверки документов у местного учителя истории работник ТЦК применил физическую силу.

Детали конфликта

По данным правоохранителей, конфликт произошел 11 мая. Детали инцидента были зафиксированы на видео.

Между учителем и работником ТЦК возникли споры, в результате чего военнослужащий ударил гражданина.

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Пострадавший написал заявление о провонарушении. Впоследствии сотрудник ТЦК получил подозрение.

Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Сейчас военному грозит до пяти лет ограничения свободы.

Полиция отмечает, что будет реагировать на все сигналы общества о нарушении прав граждан.

Источник: Полиция Харьковской областіи

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