В Харькове работник ТЦК ударил учителя во время проверки документов
В Харькове произошел инцидент, который вызвал широкий резонанс: во время проверки документов у местного учителя истории работник ТЦК применил физическую силу.
Детали конфликта
По данным правоохранителей, конфликт произошел 11 мая. Детали инцидента были зафиксированы на видео.
Между учителем и работником ТЦК возникли споры, в результате чего военнослужащий ударил гражданина.
Пострадавший написал заявление о провонарушении. Впоследствии сотрудник ТЦК получил подозрение.
Событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Сейчас военному грозит до пяти лет ограничения свободы.
Полиция отмечает, что будет реагировать на все сигналы общества о нарушении прав граждан.
Источник: Полиция Харьковской областіи