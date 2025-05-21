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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

У Харкові працівник ТЦК вдарив вчителя під час перевірки документів

ТЦК поліція Харків
Фото: Нацполіція

У Харкові стався інцидент, який викликав широкий резонанс: під час перевірки документів у місцевого вчителя історії працівник ТЦК застосував фізичну силу.

Деталі конфлікту

За даними правоохоронців, конфлікт стався 11 травня. Деталі інциденту були зафіксовані на відео.

Між вчителем та працівником ТЦК виникли суперечки, внаслідок чого військовослужбовець вдарив громадянина.

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Потерпілий написав заяву про правопорушення. Згодом співробітник ТЦК отримав підозру.

Подію зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Наразі військовому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Поліція наголошує, що реагуватиме на всі сигнали суспільства про порушення прав громадян.

ДжерелоПоліція Харківської області

ТЦК, Харків
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