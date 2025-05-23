Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
В начале недели грозы, в конце потеплеет: прогноз погоды от Натальи Птухи
В ближайшие дни Украину покроют дожди с грозами, в некоторых регионах возможны шквалы и даже град.
Об этом для YouTube-канала Факты ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.
Какая будет погода в Украине на следующей неделе — читайте в материале.
Какая будет погода на выходных
По ее словам, уже в субботу осадки прогнозируются в большинстве регионов, кроме юго-востока.
– Это будут кратковременные дожди, иногда – значительные. Во время гроз возможен град и шквалы, – сказала она.
На Западе будет прохладнее: ночью +5…+10, днем +10…+17. В центральных и восточных областях дневная температура будет +22…+28, а ночью +12…+18.
— Житомирская, Винницкая, Киевская и Черкасская области 25 мая будут своеобразным “переходным регионом” — от 18 до 24 градусов днем, — отметила Птуха.
Какая будет погода с понедельника
Начиная с понедельника, атмосферные фронты несколько ослабеют.
– Но полной стабильности и антициклонального влияния не будет. В западных и юго-восточных областях все еще возможны кратковременные дожди, – подчеркнула она.
Температурный фон в ночные часы останется в пределах +11…+17, днем — +22…+28, на Западе прохладнее: +6…+12 ночью и +15…+21 днем.
Первый день лета без осадков, но купаться еще рано
По словам синоптика, с 1 июня в Украине ожидается влияние повышенного давления, из-за чего осадки будут постепенно прекращаться.
В большинстве регионов 1-2 июня будет меньше дождей, но значительных изменений в температуре не предполагается.
Ночная температура в начале лета будет +12…+19, дневная – +22…+29, на Западе – несколько ниже.
Что касается температуры воды в Черном море, то она еще прохладная: +12…+14 градусов.
– Прогрев будет, но вода прогревается медленнее воздуха, поэтому для пляжного сезона еще рано, – пояснила экспертка.
По ее словам, прохладная дождливая погода является стандартной для конца мая. Это хорошо для аграрного сектора и природной влажности.
Также благодаря дождям снизился и уровень пожарной опасности.