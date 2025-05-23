В начале недели грозы, в конце потеплеет: прогноз погоды от Натальи Птухи

В ближайшие дни Украину покроют дожди с грозами, в некоторых регионах возможны шквалы и даже град.

Об этом для YouTube-канала Факты ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Какая будет погода в Украине на следующей неделе — читайте в материале.

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По ее словам, уже в субботу осадки прогнозируются в большинстве регионов, кроме юго-востока.

– Это будут кратковременные дожди, иногда – значительные. Во время гроз возможен град и шквалы, – сказала она.

На Западе будет прохладнее: ночью +5…+10, днем ​​+10…+17. В центральных и восточных областях дневная температура будет +22…+28, а ночью +12…+18.

— Житомирская, Винницкая, Киевская и Черкасская области 25 мая будут своеобразным “переходным регионом” — от 18 до 24 градусов днем, — отметила Птуха.