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Анастасия Кожушко, редактор ленты
Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
4 мин.

В начале недели грозы, в конце потеплеет: прогноз погоды от Натальи Птухи

погода на тиждень
Фото: УНИАН

В ближайшие дни Украину покроют дожди с грозами, в некоторых регионах возможны шквалы и даже град.

Об этом для YouTube-канала Факты ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Какая будет погода в Украине на следующей неделе — читайте в материале.

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Какая будет погода на выходных

По ее словам, уже в субботу осадки прогнозируются в большинстве регионов, кроме юго-востока.

– Это будут кратковременные дожди, иногда – значительные. Во время гроз возможен град и шквалы, – сказала она.

На Западе будет прохладнее: ночью +5…+10, днем ​​+10…+17. В центральных и восточных областях дневная температура будет +22…+28, а ночью +12…+18.

— Житомирская, Винницкая, Киевская и Черкасская области 25 мая будут своеобразным “переходным регионом” — от 18 до 24 градусов днем, — отметила Птуха.

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град

Фото: УНІАН

Какая будет погода с понедельника

Начиная с понедельника, атмосферные фронты несколько ослабеют.

– Но полной стабильности и антициклонального влияния не будет. В западных и юго-восточных областях все еще возможны кратковременные дожди, – подчеркнула она.

Температурный фон в ночные часы останется в пределах +11…+17, днем ​​— +22…+28, на Западе прохладнее: +6…+12 ночью и +15…+21 днем.

Первый день лета без осадков, но купаться еще рано

По словам синоптика, с 1 июня в Украине ожидается влияние повышенного давления, из-за чего осадки будут постепенно прекращаться.

В большинстве регионов 1-2 июня будет меньше дождей, но значительных изменений в температуре не предполагается.

Ночная температура в начале лета будет +12…+19, дневная – +22…+29, на Западе – несколько ниже.

пляж

Фото: УНІАН

Что касается температуры воды в Черном море, то она еще прохладная: +12…+14 градусов.

– Прогрев будет, но вода прогревается медленнее воздуха, поэтому для пляжного сезона еще рано, – пояснила экспертка.

По ее словам, прохладная дождливая погода является стандартной для конца мая. Это хорошо для аграрного сектора и природной влажности.

Также благодаря дождям снизился и уровень пожарной опасности.

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