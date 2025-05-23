Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
На початку тижня грози, наприкінці потеплішає: прогноз погоди від Наталії Птухи
Найближчими днями Україну накриють дощі з грозами, у деяких регіонах можливі шквали та навіть град.
Про це для YouTube-каналу Факти ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.
Якою буде погода в Україні на наступному тижні – читайте в матеріалі.
Якою буде погода на вихідних
За її словами, вже в суботу опади прогнозуються в більшості регіонів, окрім південного сходу.
– Це будуть короткочасні дощі, подекуди – значні. Під час гроз можливий град та шквали, – сказала вона.
На Заході буде найпрохолодніше: вночі +5…+10, вдень +10…+17. У центральних та східних областях денна температура становитиме +22…+28, а вночі +12…+18.
– Житомирщина, Вінниччина, Київщина і Черкащина 25 травня будуть своєрідним “перехідним регіоном” — від 18 до 24 градусів вдень, — зазначила Птуха.
Якою буде погода з понеділка
Починаючи з понеділка, атмосферні фронти дещо ослабнуть.
– Але повної стабільності та антициклонального впливу не буде. У західних і південно-східних областях все ще можливі короткочасні дощі, – наголосила вона.
Температурний фон у нічні години залишиться в межах +11…+17, вдень — +22…+28, на Заході – прохолодніше: +6…+12 вночі та +15…+21 вдень.
Перший день літа без опадів, але купатися ще зарано
За словами синоптикині, з 1 червня в Україні очікується вплив підвищеного тиску, через що опади поступово припинятимуться.
У більшості регіонів 1–2 червня буде менше дощів, але значних змін у температурі не передбачається.
Нічна температура на початку літа становитиме +12…+19, денна – +22…+29, на Заході – дещо нижча.
Щодо температури води у Чорному морі, то вона ще прохолодна: +12…+14 градусів.
– Прогрів буде, але вода прогрівається повільніше за повітря, тому для пляжного сезону ще зарано, — пояснила експертка.
За її словами, прохолодна дощова погода є стандартною для кінця травня. Це добре для аграрного сектора та природної вологості.
Також завдяки дощам знизився і рівень пожежної небезпеки.