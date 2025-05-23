На початку тижня грози, наприкінці потеплішає: прогноз погоди від Наталії Птухи

Якою буде погода з понеділка

Починаючи з понеділка, атмосферні фронти дещо ослабнуть.

– Але повної стабільності та антициклонального впливу не буде. У західних і південно-східних областях все ще можливі короткочасні дощі, – наголосила вона.

Температурний фон у нічні години залишиться в межах +11…+17, вдень — +22…+28, на Заході – прохолодніше: +6…+12 вночі та +15…+21 вдень.

Перший день літа без опадів, але купатися ще зарано

За словами синоптикині, з 1 червня в Україні очікується вплив підвищеного тиску, через що опади поступово припинятимуться.

У більшості регіонів 1–2 червня буде менше дощів, але значних змін у температурі не передбачається.

Нічна температура на початку літа становитиме +12…+19, денна – +22…+29, на Заході – дещо нижча.