Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути вилучені автомобілі та валюту
Календар Кубка світу з біатлону-2025/26: розклад етапів та гонок
1 500 грн доплати пенсіонерам: Зеленський анонсував нову програму підтримки
Семеро українців увійшли до рейтингу мільярдерів Forbes: у більшості статки зменшилися
Китай розраховує на поглиблення партнерства з Європою: Ван Ї назвав умову
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Наталя Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру
На початку тижня грози, наприкінці потеплішає: прогноз погоди від Наталії Птухи

Найближчими днями Україну накриють дощі з грозами, у деяких регіонах можливі шквали та навіть град.

Про це для YouTube-каналу Факти ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Якою буде погода на вихідних

За її словами, вже в суботу опади прогнозуються в більшості регіонів, окрім південного сходу.

– Це будуть короткочасні дощі, подекуди – значні. Під час гроз можливий град та шквали, – сказала вона.

На Заході буде найпрохолодніше: вночі +5…+10, вдень +10…+17. У центральних та східних областях денна температура становитиме +22…+28, а вночі +12…+18.

– Житомирщина, Вінниччина, Київщина і Черкащина 25 травня будуть своєрідним “перехідним регіоном” — від 18 до 24 градусів вдень, — зазначила Птуха.

Вибухи в Запоріжжі: росіяни атакували КАБами, спалахнула пожежа
Вибухи в Запоріжжі: що сталося сьогодні, 14 березня 2026 року
Запущений Росією Шахед пролетів над Молдовою: реакція МЗС країни
Shahed
Суд підтвердив вирок Табачнику: 15 років за держзраду
Касаційний суд підтвердив вирок Табачнику: 15 років за держзраду
ЗСУ уразили пускову установку Іскандер і кілька РЛС росіян у Криму та на ТОТ
війна в Україні
У Гришиному тривають інтенсивні бої, ЗСУ не дають РФ окупувати село — ДШВ
Війна в Україні
Якою буде погода з понеділка

Починаючи з понеділка, атмосферні фронти дещо ослабнуть.

– Але повної стабільності та антициклонального впливу не буде. У західних і південно-східних областях все ще можливі короткочасні дощі, – наголосила вона.

Температурний фон у нічні години залишиться в межах +11…+17, вдень — +22…+28, на Заході – прохолодніше: +6…+12 вночі та +15…+21 вдень.

Перший день літа без опадів, але купатися ще зарано

За словами синоптикині, з 1 червня в Україні очікується вплив підвищеного тиску, через що опади поступово припинятимуться.

У більшості регіонів 1–2 червня буде менше дощів, але значних змін у температурі не передбачається.

Нічна температура на початку літа становитиме +12…+19, денна – +22…+29, на Заході – дещо нижча.

Щодо температури води у Чорному морі, то вона ще прохолодна: +12…+14 градусів.

– Прогрів буде, але вода прогрівається повільніше за повітря, тому для пляжного сезону ще зарано, — пояснила експертка.

За її словами, прохолодна дощова погода є стандартною для кінця травня. Це добре для аграрного сектора та природної вологості.

Також завдяки дощам знизився і рівень пожежної небезпеки.

Читайте також
З 1 червня зростуть тарифи на електроенергію: в Міненерго розповіли деталі
електроенергія

