СБУ обнаружила “крота” ФСБ в военном институте: готовил ракетный удар по вузу

Служба безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины задержала курсанта ведущего военного института нашего государства, который оказался агентом ФСБ.

— По поручению врага фигурант должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где проходил обучение, — говорится в сообщении.

Координаты и фото

Чтобы выполнить поставленную врагом задачу, фигурант обозначал на картах координаты учебных корпусов, полигонов и казарм института, а также производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились выездные занятия курсантов.

Кроме того, во время пребывания на этих локациях агент делал скрытые фото объектов с привязкой к местности.

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Также фигурант подготовил для отправки куратору из ФСБ отчеты, в которых расписал даже график пребывания курсантов на различных объектах.

Грозит пожизненное

Киберспециалисты СБУ разоблачили российского агента, задокументировали его работу на РФ и задержали на территории вуза. По данным следствия, фигурант попал в поле зрения ФСБ, когда искал легких заработков на Telegram-каналах.

Впрочем, вместо денег агент получил подозрение от следователей СБУ по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили при содействии руководства военного института и процессуального руководства Офиса генерального прокурора.

Источник : СБУ

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