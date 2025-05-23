СБУ виявила “крота” ФСБ у військовому інституті: готував ракетний удар по вишу

Служба безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних сил України затримала курсанта провідного військового інституту нашої держави, який виявився агентом ФСБ.

– За дорученням ворога фігурант мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де проходив навчання, – йдеться в повідомленні.

Координати та фото

Щоб виконати поставлене ворогом завдання, фігурант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття курсантів.

Крім того, під час перебування на цих локаціях агент робив приховані фото об’єктів із прив’язкою до місцевості.

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Також фігурант підготував для відправки куратору з ФСБ звіти, в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об’єктах.

Загрожує довічне

Кіберфахівці СБУ викрили російського агента, задокументували його роботу на РФ і затримали на території вишу. За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав легких заробітків на Telegram-каналах.

Утім, замість грошей агент отримав підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за сприяння керівництва військового інституту та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Джерело : СБУ

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