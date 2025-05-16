Штраф за паркування на місці водіїв з інвалідністю: розмір та коли накладається

Водії, які займають паркувальні місця відведені для людей з інвалідністю можуть понести покарання.

Який буде штраф за паркування на місці для людей з інвалідністю у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може паркуватися на місці для людей з інвалідністю

Водії з інвалідністю або ті водії, які перевозять людей з інвалідністю, мають право на паркування, зупинку або стоянку транспортних засобів на спеціально відведених для цього паркомісцях. Водночас на транспортному засобі обов’язково повинні бути присутні розпізнавальні знаки Водій з інвалідністю або відповідні документи, що підтверджують статус інвалідності у водія чи пасажира.

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Нагадуємо, що на паркомісцях, призначених для осіб з інвалідністю, заборонено:

зупинятися або залишати транспортний засіб на стоянці, якщо на це немає законного права;

перешкоджати доступу до таких місць чи заважати паркуванню автівок, які мають на це право;

використовувати знак Водій з інвалідністю на авто, якщо немає законних підстав для його застосування.

Який штраф за паркування на місці водіїв з інвалідністю

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що в Україні зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1020 грн до 1700 грн.

При повторному порушенні штрафні санкції можуть бути подвоєні. Про це йдеться в статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Штраф за інвалідне місце може накладатися у разі створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, при зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів. Або за неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака Водій з інвалідністю.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ України

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