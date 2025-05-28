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Паркування за QR-кодом: Кабмін схвалив посилення прав водіїв з інвалідністю

водії з інвалідністю
Фото: Pexels

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який посилює права водіїв з інвалідністю. Документ ініціювало Міністерство у справах ветеранів на запит ветеранської спільноти.

Захист прав водіїв з інвалідністю – що відомо

Законопроєкт передбачає зміни до двох законів – Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні та Про дорожній рух. У ньому уточнено вимоги до безоплатного облаштування паркувальних місць для водіїв з інвалідністю або авто, що їх перевозять.

Крім того, вводиться єдиний розпізнавальний знак Водій з інвалідністю з QR-кодом. Цей знак підтверджуватиме наявність інвалідності й слугуватиме для контролю використання пільг. Форму знака та порядок його встановлення визначатиме уряд.

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Законопроєкт також зобов’язує водіїв, які користуються пільгами, мати відповідні документи. Їх можна буде пред’явити на вимогу поліції як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Ці зміни мають на меті припинити випадки, коли паркувальні місця для осіб з інвалідністю займають інші водії. Законопроєкт створений у тісній співпраці з ветеранами та враховує потреби тих, хто має інвалідність після поранень, але продовжує активне життя. Наступний крок – розгляд законопроєкту у Верховній Раді.

Раніше Факти ICTV дізналися, який штраф за паркування на місці для людей з інвалідністю діє у 2025 році.

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Джерело: Мінветеран
інвалідність, Авто, водії
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