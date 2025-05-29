Главу райсуда на Харьковщине приговорили к 15 годам за госизмену

Киевский райсуд Полтавы признал главу Волчанского районного суда Харьковской области виновной в государственной измене и назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Сотрудничество с врагом

По материалам расследования Государственного бюро расследований (ГБР) установлено, что после начала временной оккупации Волчанска чиновница начала активно сотрудничать с врагом и способствовала созданию суда под контролем оккупантов.

— Она призывала коллег перейти на сторону захватчиков, составляла штатное расписание нового учреждения, согласовывала кандидатуры с оккупационной администрацией, определяла оклады для будущих сотрудников, — говорится в сообщении.

Кроме того, глава райсуда требовала от подчиненных получения российских паспортов и прохождения курсов по законодательству РФ.

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Бежала вместе с оккупантами

Как говорится в сообщении, запустить работу суда, угодного врагу, не удалось — после деоккупации города фигурантка бежала в РФ вместе с оккупантами.

В январе 2024 года Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия уволила ее с должности.

Источник : ГБР

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