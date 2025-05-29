Голову райсуду на Харківщині засудили до 15 років за державну зраду

Київський райсуд Полтави визнав голову Вовчанського районного суду Харківської області винною в державній зраді і призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Співпраця з ворогом

За матеріалами розслідування ДБР встановлено, що після початку тимчасової окупації Вовчанська чиновниця почала активно співпрацювати з ворогом і сприяла створенню суду під контролем окупантів.

– Вона закликала колег перейти на бік загарбників, складала штатний розклад нової установи, погоджувала кандидатури з окупаційною адміністрацією, визначала оклади для майбутніх співробітників, – йдеться в повідомленні.

Крім того, голова райсуду вимагала від підлеглих отримання російських паспортів і проходження курсів з законодавства РФ.

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Втекла разом з окупантами

Як йдеться в повідомленні, запустити роботу “суду” не вдалося – після деокупації міста фігурантка втекла до РФ разом з окупантами.

У січні 2024 року Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила її з посади.

Джерело : ДБР

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