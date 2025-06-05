Укр Рус
Укр Рус
Популярні Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Ми рекомендуємо
Багатоетапний шаховий хід: західні ЗМІ про спецоперацію Павутина з ураження понад 40 літаків РФ
Призначений для фортець, а не хатин: характеристики Торнадо-С
Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина
3 хв.

СБУ затримала 16-річного коригувальника повітряних атак РФ по двох регіонах

корегував удари ворога

Служба безпеки України затримала коректувальника повітряних атак РФ по Полтавській та Дніпропетровській областям. Ним виявився 16-річний місцевий студент, якого окупанти втягнули в підривну діяльність, обіцяючи грошову винагороду.

Збір інформації

Як повідомили у відомстві, основним завданням зрадника був пошук і верифікація координат військових об’єктів і локального аеродрому: наявність там літаків, військових і техніки. Крім того, агент намагався отримати інформацію про місця виробництва елементів для українських БПЛА.

– За завданням куратора з групи він виїжджав до сусіднього регіону для збору даних, проводив фотофіксацію стратегічних об’єктів і відправляв інформацію куратору, – йдеться в повідомленні.

Загрожує довічне ув’язнення

Співробітники СБУ викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи щодо забезпечення безпеки локацій Сил оборони.
Під час обшуку у нього вилучено телефон з доказами роботи на РФ.

Зараз дивляться

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Читайте також
СБУ затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари по Дніпру
корегував удари по Дніпру

Джерело: СБУ

Пов'язані теми:

Ракетні удари РосіїСБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь