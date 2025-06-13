Франция передаст Украине 40 пожарных роботов Colossus: что они умеют
Украина получит от Франции 40 роботизированных пожарных платформ Colossus, что существенно расширит спектр работы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Роботизированные пожарные платформы
Первые 10 роботов Colossus ожидаются в Украине уже в конце июня, остальные будут доставлены позже.
Благодаря пожарным платформам спасатели смогут выполнять различные задачи, в частности тушить пожары, транспортировать оборудование, а также эвакуировать раненых в условиях химического, биологического, радиологического или ядерного загрязнения.
Кроме того, Франция также передает Украине шесть беспилотных систем гуманитарного разминирования Rocus.
Это поможет восстановить доступ к инфраструктуре, защитить гражданское население, а также будет способствовать возрождению сельского хозяйства на освобожденных территориях.
Источник и фото: Уряд online