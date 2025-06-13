Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто написал Библию: ученые исследовали авторство с помощью ИИ
Срочно
Количество пострадавших в Киеве возросло до 32 человек, погибли трое спасателей
Фото настоящее: Юсов о выжженной надписи “слава России” на теле украинского пленного
Сколько будет пенсии при зарплате в 20 000 гривен: пример расчета
Год мечтал съесть яблоко в плену: умер военный Дмитрий Шаповалов
Марина Мелехова, редактор ленты
2 мин.

Франция передаст Украине 40 пожарных роботов Colossus: что они умеют

Україна-Франція ДСНС рятувальна техніка

Украина получит от Франции 40 роботизированных пожарных платформ Colossus, что существенно расширит спектр работы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Роботизированные пожарные платформы

Первые 10 роботов Colossus ожидаются в Украине уже в конце июня, остальные будут доставлены позже.

Благодаря пожарным платформам спасатели смогут выполнять различные задачи, в частности тушить пожары, транспортировать оборудование, а также эвакуировать раненых в условиях химического, биологического, радиологического или ядерного загрязнения.

Сейчас смотрят

Кроме того, Франция также передает Украине шесть беспилотных систем гуманитарного разминирования Rocus.

Это поможет восстановить доступ к инфраструктуре, защитить гражданское население, а также будет способствовать возрождению сельского хозяйства на освобожденных территориях.

Читайте также
Франция передаст Украине ракеты для ЗРК SAMP/T
Франция передаст Украине ракеты Aster 30 для систем ПВО SAMP/T

Источник и фото: Уряд online

Связанные темы:

ГСЧСПожежіРобототехникаРятувальникиУкраїна-Франція
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь