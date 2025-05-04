Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року – Чернишов

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що до кінця цього року буде підготовлений законопроєкт, який дозволить українцям мати множинне громадянство.

Законопроєкт про подвійне громадянство: що відомо

– Ми ухвалюємо закон, який дозволить подвійне громадянство, що наразі заборонене. Закон буде готовий до кінця року, – сказав він в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.

Міністр також повідомив про розробку нової електронної платформи, спрямованої на підтримку українців, які були змушені виїхати за кордон.

Вона має стати ефективним ресурсом, що допомагатиме з пошуком роботи, житла, а також надаватиме актуальну інформацію для адаптації.

Зараз дивляться

Міністерство національної єдності аналізує міжнародний досвід у напрямку впровадження та лібералізації підходів до множинного громадянства.

Множинне громадянство: світовий досвід

За словами Чернишова, зараз у світі множинне громадянство дозволене у 130 країнах, зокрема в Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Данії, Іспанії, Канаді, Кіпрі, Латвії, Литві, Люксембурзі, Німеччині, Польщі, Португалії, Румунії, США, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції та Швейцарії.

Наприклад, громадянство Ірландії можна отримати як друге за походженням. У Кіпрі діє програма надання громадянства іноземцям в обмін на інвестиції.

У минулому Німеччина дозволяла зберігати інше громадянство лише громадянам ЄС або Швейцарії, але починаючи з 2024 року таке право поширюється і на представників інших країн.

Водночас правила отримання подвійного або множинного громадянства визначаються кожною державою окремо.

У деяких країнах треба народитися на їх території, володіти державною мовою, прожити там визначений термін або бути в шлюбі із громадянином країни. Також у ряді держав особи з кількома громадянствами не можуть обіймати державні посади.

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