В Украине запускают проект поддержки детей с инвалидностью от 6 лет: что известно
Министерство социальной политики Украины запускает экспериментальный проект для детей с инвалидностью от 6 лет, которые по состоянию здоровья и из-за отсутствия необходимой поддержки вынуждены оставаться дома.
Образование и поддержка: что известно о новой социальной инициативе для детей с инвалидностью
Основная задача услуги — вовлечение ребенка в образовательный процесс, возможность развивать навыки и социально интегрироваться.
Речь идет преимущественно о детях с комплексными нарушениями. Новый проект призван изменить эту ситуацию.
— И что очень важно, это будет поддержкой родителям, которые смогут вернуться на рынок труда или отдохнуть от невероятно сложной ежедневной работы, связанной с заботой о детях с инвалидностью, — отметила министр Минсоцполитики Оксана Жолнович.
В течение двух лет проект будет финансироваться из государственного бюджета, а общины, желающие присоединиться, должны обеспечить ряд условий: от обустройства помещений и транспортировки детей до привлечения специалистов, таких как психологи, воспитатели, социальные работники, специалисты по реабилитации и т. д.
Чтобы получить услугу, нужно обратиться в орган соцзащиты и пройти оценку в ИРЦ.
Если заключение подтвердит необходимость IV уровня поддержки или выше — ребенок может присоединиться к проекту.