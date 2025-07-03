В Украине запускают проект поддержки детей с инвалидностью от 6 лет: что известно

Министерство социальной политики Украины запускает экспериментальный проект для детей с инвалидностью от 6 лет, которые по состоянию здоровья и из-за отсутствия необходимой поддержки вынуждены оставаться дома.

Образование и поддержка: что известно о новой социальной инициативе для детей с инвалидностью

Основная задача услуги — вовлечение ребенка в образовательный процесс, возможность развивать навыки и социально интегрироваться.

Речь идет преимущественно о детях с комплексными нарушениями. Новый проект призван изменить эту ситуацию.

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— И что очень важно, это будет поддержкой родителям, которые смогут вернуться на рынок труда или отдохнуть от невероятно сложной ежедневной работы, связанной с заботой о детях с инвалидностью, — отметила министр Минсоцполитики Оксана Жолнович.

В течение двух лет проект будет финансироваться из государственного бюджета, а общины, желающие присоединиться, должны обеспечить ряд условий: от обустройства помещений и транспортировки детей до привлечения специалистов, таких как психологи, воспитатели, социальные работники, специалисты по реабилитации и т. д.

Чтобы получить услугу, нужно обратиться в орган соцзащиты и пройти оценку в ИРЦ.

Если заключение подтвердит необходимость IV уровня поддержки или выше — ребенок может присоединиться к проекту.

Источник : Минсоцполитики

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