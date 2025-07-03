Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Книгарня в США вилучає книги про Гаррі Поттера: що трапилося
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків
Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

В Україні запускають проєкт підтримки дітей з інвалідністю від 6 років: що відомо

дитина з інвалідністю
Фото: Depositphotos

Міністерство соціальної політики України запускає експериментальний проєкт для дітей з інвалідністю від 6 років, які через стан здоров’я та відсутність необхідної підтримки змушені залишатися вдома.

Освіта та підтримка: що відомо про нову соціальну ініціативу для дітей з інвалідністю

Основне завдання послуги – залучення дитини в освітній процес, можливість розвивати навички і соціально інтегруватися.

Йдеться переважно про дітей з комплексними порушеннями. Новий проєкт покликаний змінити цю ситуацію.

Зараз дивляться

— І що дуже важливо, це буде підтримкою батькам, які зможуть  повернутися на ринок праці чи перепочити від неймовірно складної щоденної роботи, пов’язаної з турботою про дітей з інвалідністю, — зазначила міністр Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Протягом двох років проєкт фінансуватиметься з державного бюджету, а громади, що бажають приєднатися, мають забезпечити низку умов: від облаштування приміщень та транспортування дітей до залучення фахівців, як-от психологів, вихователів, соціальних працівників, спеціалістів із реабілітації тощо.

Щоб отримати послугу, потрібно звернутися до органу соцзахисту і пройти оцінку в ІРЦ.

Якщо висновок підтвердить необхідність IV рівня підтримки або вище – дитина може долучитися до проєкту.

Читайте також
Як оформити інвалідність в Україні 2025: куди звертатися та які документи необхідні
чоловік, кресло колісне

Джерело: Мінсоцполітики

Пов'язані теми:

інвалідністьКабмінМіністерство соцполітикиОсвіта в УкраїніОсобливі діти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь