В Україні запускають проєкт підтримки дітей з інвалідністю від 6 років: що відомо

Міністерство соціальної політики України запускає експериментальний проєкт для дітей з інвалідністю від 6 років, які через стан здоров’я та відсутність необхідної підтримки змушені залишатися вдома.

Освіта та підтримка: що відомо про нову соціальну ініціативу для дітей з інвалідністю

Основне завдання послуги – залучення дитини в освітній процес, можливість розвивати навички і соціально інтегруватися.

Йдеться переважно про дітей з комплексними порушеннями. Новий проєкт покликаний змінити цю ситуацію.

Зараз дивляться

— І що дуже важливо, це буде підтримкою батькам, які зможуть повернутися на ринок праці чи перепочити від неймовірно складної щоденної роботи, пов’язаної з турботою про дітей з інвалідністю, — зазначила міністр Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Протягом двох років проєкт фінансуватиметься з державного бюджету, а громади, що бажають приєднатися, мають забезпечити низку умов: від облаштування приміщень та транспортування дітей до залучення фахівців, як-от психологів, вихователів, соціальних працівників, спеціалістів із реабілітації тощо.

Щоб отримати послугу, потрібно звернутися до органу соцзахисту і пройти оцінку в ІРЦ.

Якщо висновок підтвердить необхідність IV рівня підтримки або вище – дитина може долучитися до проєкту.

Джерело : Мінсоцполітики

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.