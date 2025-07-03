В Україні запускають проєкт підтримки дітей з інвалідністю від 6 років: що відомо
Міністерство соціальної політики України запускає експериментальний проєкт для дітей з інвалідністю від 6 років, які через стан здоров’я та відсутність необхідної підтримки змушені залишатися вдома.
Освіта та підтримка: що відомо про нову соціальну ініціативу для дітей з інвалідністю
Основне завдання послуги – залучення дитини в освітній процес, можливість розвивати навички і соціально інтегруватися.
Йдеться переважно про дітей з комплексними порушеннями. Новий проєкт покликаний змінити цю ситуацію.
— І що дуже важливо, це буде підтримкою батькам, які зможуть повернутися на ринок праці чи перепочити від неймовірно складної щоденної роботи, пов’язаної з турботою про дітей з інвалідністю, — зазначила міністр Мінсоцполітики Оксана Жолнович.
Протягом двох років проєкт фінансуватиметься з державного бюджету, а громади, що бажають приєднатися, мають забезпечити низку умов: від облаштування приміщень та транспортування дітей до залучення фахівців, як-от психологів, вихователів, соціальних працівників, спеціалістів із реабілітації тощо.
Щоб отримати послугу, потрібно звернутися до органу соцзахисту і пройти оцінку в ІРЦ.
Якщо висновок підтвердить необхідність IV рівня підтримки або вище – дитина може долучитися до проєкту.