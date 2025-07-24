За комиссование требовал $4 тыс.: в Днепре разоблачили взяточника

В Днепре разоблачили сотрудника больницы, который за $4 тыс. способствовал увольнению с военной службы раненого бойца.

Вымогал $4 тыс. за решение ВВК: что известно

По данным следствия, инспектор одного из медицинских учреждений Днепра, который ранее занимал должность заместителя руководителя этого же учреждения, требовал 4 тысячи долларов США.

Военнослужащий с боевыми травмами и контузией обратился в ВВК из-за ухудшения состояния здоровья.

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Несмотря на наличие всех законных медицинских оснований, процесс комиссирования затягивали. Именно тогда подозреваемый предложил помощь за денежное вознаграждение.

В мае 2025 года он получил первую часть средств, а в июле — вторую. В тот же день комиссия приняла решение об ограниченной годности военнослужащего, хотя ранее ему обещали полное увольнение.

Во время передачи второй части взятки и медицинских документов фигуранта задержали сотрудники ГБР и внутренней безопасности Нацполиции.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.

Сейчас прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранители также проверяют причастность других лиц к коррупционной схеме.

Источник : Офис генпрокурора

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