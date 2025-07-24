За комісування вимагав $4 тис.: у Дніпрі викрили хабарника

У Дніпрі викрили працівника лікарні, який за $4 тис. сприяв звільненню з військової служби пораненого бійця.

Вимагав $4 тис. за рішення ВЛК: що відомо

За даними слідства, інспектор одного з медичних закладів Дніпра, який раніше обіймав посаду заступника керівника цієї ж установи, вимагав 4 тисячі доларів США.

Військовослужбовець із бойовими травмами та контузією звернувся до ВЛК через погіршення стану здоров’я.

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Попри наявність усіх законних медичних підстав, процес комісування затягували. Саме тоді підозрюваний запропонував допомогу за грошову винагороду.

У травні 2025 року він отримав першу частину коштів, а в липні — другу. Того ж дня комісія ухвалила рішення про обмежену придатність військовослужбовця, хоча раніше йому обіцяли повне звільнення.

Під час передачі другої частини хабаря та медичних документів фігуранта затримали працівники ДБР та внутрішньої безпеки Нацполіції.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Наразі прокуратура готує клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронці також перевіряють причетність інших осіб до корупційної схеми.

Джерело : Офіс генпрокурора

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