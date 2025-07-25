В Одесской области будут судить 5 диверсантов, которые по заказу РФ поджигали объекты Укрзализныци и госучреждений.

Совершили 14 поджогов: что известно о преступлениях диверсантов

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт против пятерых участников организованной группы, которые в течение нескольких месяцев совершили 14 поджогов объектов критической инфраструктуры в Одесской области.

Следствие установило, что жители Белгород-Днестровского района в возрасте от 21 до 34 лет действовали по указаниям российских спецслужб, выполняя диверсии, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе.

В частности, поджигали релейные и батарейные шкафы Укрзализныци, трансформаторные подстанции, административные здания сельских советов, башню мобильной связи и объекты водоснабжения.

Для планирования преступлений диверсанты использовали легковоспламеняющиеся вещества, специальный инструмент и заранее подготовленный транспорт.

Деньги за выполненные задания поступали на виртуальный кошелек в приложении GlobalMoney, откуда злоумышленники распределяли оплату между собой.

Сейчас все пять мужчин, которых задержали в конце января 2025 года, находятся под стражей и ожидают решения суда.

Обвиняемым инкриминируют диверсию, умышленное повреждение имущества, объектов энергетики и телекоммуникаций, совершенные в составе организованной группы.

Источник: Одесская областная прокуратура

