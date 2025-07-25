На Одещині судитимуть п’ятьох підпалювачів, які діяли за вказівкою спецслужб РФ

На Одещині судитимуть 5 диверсантів, які на замовлення РФ підпалювали об’єкти Укрзалізниці та держустанов.

Здійснили 14 підпалів: що відомо про злочини диверстантів

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт проти п’ятьох учасників організованої групи, які протягом кількох місяців здійснили 14 підпалів об’єктів критичної інфраструктури на Одещині.

Слідство встановило, що мешканці Білгород-Дністровського району віком від 21 до 34 років діяли за вказівками російських спецслужб, виконуючи диверсіії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в регіоні.

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Зокрема, підпалювали релейні та батарейні шафи Укрзалізниці, трансформаторні підстанції, адміністративні будівлі сільських рад, вежу мобільного зв’язку та об’єкти водопостачання.

Для планування злочинів диверсанти використовували легкозаймисті речовини, спеціальний інструмент та заздалегідь підготовлений транспорт.

Гроші за виконані завдання надходили на віртуальний гаманець у застосунку GlobalMoney, звідки зловмисники розподіляли оплату між собою.

Наразі усі п’ять чоловіків, яких затримали наприкінці січня 2025 року, перебувають під вартою та очікують рішення суду.

Обвинуваченим інкримінують диверсію, умисне пошкодження майна, об’єктів енергетики й телекомунікацій, скоєні в складі організованої групи.

Джерело: Одеська обласна прокуратура

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