Детский аниматор по заданию врага готовил диверсии, чтобы обесточить Харьков

Военная контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, который готовил серию диверсий на ключевых электроподстанциях Харькова.

Агент ФСБ планировал обесточить Харьков

Как установило следствие, заказ РФ выполнял завербованный российской спецслужбой детский аниматор из областного центра. В поле зрения оккупантов он попал через свою знакомую, проживающую в России.

— После дистанционной вербовки агент получил задание от куратора: взорвать опорную электроподстанцию, которая обеспечивает электроснабжение одного из районов прифронтового города, — говорится в сообщении.

Для совершения преступления предатель получил инструкцию от российского спецслужбиста по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) в домашних условиях.

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Сотрудники СБУ задержали агента, когда он изготавливал взрывчатку в своей квартире.

Во время документирования его преступлений СБУ установила также, что фигурант фиксировал локации Сил обороны по дороге на детские праздники.

Это было тестовым заданием для агента, которого куратор проверял на готовность к выполнению более сложных поручений.

— В случае успешного подрыва первой электроподстанции агент должен был совершить аналогичные диверсии на других энергообъектах города, — сообщили в СБУ.

При обысках в квартире и автомобиле задержанного изъяты компоненты для СВУ, прокремлевская символика, в частности украинский паспорт в обложке с триколором, а также планшет и телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по сч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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