До $17 тыс. за побег: полиция разоблачила новую схему выезда уклонистов
Правоохранители разоблачили организаторов преступной группировки, которые за деньги нелегально переправляли военнообязанных мужчин за границу.
Разоблачен канал незаконного пересечения границы: что известно
По данным следствия, наладил бизнес директор одной из благотворительных организаций, 32-летний житель Киева, родившийся в Азербайджане.
Он сплотил своих земляков, которые искали уклонистов и предлагали им несколько вариантов незаконного выезда за границу:
- $11 тыс. — вне пунктов пропуска;
- $14 тыс. — оформление на работу дальнобойщиком через систему Шлях;
- $17 тыс. — выезд по пассажирскому билету в ЕС без паспортного контроля.
После выбора способа побега из Украины, клиентам предоставляли четкие инструкции и оформляли соответствующие документы.
Сам организатор руководил процессом дистанционно и лично распределял доходы между соучастниками.
Правоохранители разоблачили нелегальный бизнес и изъяли черновики, оргтехнику, телефоны, автомобили, патроны и средства на общую сумму почти 5 млн грн.
По собранным материалам следователи Главного следственного управления НПУ начали уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).
Сейчас преступникам грозит до девяти лет лишения свободы.