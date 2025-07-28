До $17 тыс. за побег: полиция разоблачила новую схему выезда уклонистов

Правоохранители разоблачили организаторов преступной группировки, которые за деньги нелегально переправляли военнообязанных мужчин за границу.

Разоблачен канал незаконного пересечения границы: что известно

По данным следствия, наладил бизнес директор одной из благотворительных организаций, 32-летний житель Киева, родившийся в Азербайджане.

Он сплотил своих земляков, которые искали уклонистов и предлагали им несколько вариантов незаконного выезда за границу:

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$11 тыс. — вне пунктов пропуска;

$14 тыс. — оформление на работу дальнобойщиком через систему Шлях;

$17 тыс. — выезд по пассажирскому билету в ЕС без паспортного контроля.

После выбора способа побега из Украины, клиентам предоставляли четкие инструкции и оформляли соответствующие документы.

Сам организатор руководил процессом дистанционно и лично распределял доходы между соучастниками.

Правоохранители разоблачили нелегальный бизнес и изъяли черновики, оргтехнику, телефоны, автомобили, патроны и средства на общую сумму почти 5 млн грн.

По собранным материалам следователи Главного следственного управления НПУ начали уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Сейчас преступникам грозит до девяти лет лишения свободы.

Источник : Нацполиция

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