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Марина Мелехова, редактор стрічки
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До $17 тис. за втечу: поліція викрила нову схему виїзду ухилянтів

Нацполіція ухилянти
Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили організаторів злочинного угруповання, які за гроші нелегально переправляли військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Викрито канал незаконного перетину кордону: що відомо

За даними слідства, налагодив бізнес директор однієї з благодійних організацій, 32-річний житель Києва, що народився в Азербайджані.

Він згуртував своїх земляків, які шукали ухилянтів та пропонували їм декілька варіантів незаконного виїзду за кордон:

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  • $11 тис. – поза пунктами пропуску;
  • $14 тис. – оформлення на роботу далекобійником через систему Шлях;
  • $17 тис. – виїзд за пасажирським квитком до ЄС без паспортного контролю.

Після вибору способу втечі з України, клієнтам надавали чіткі інструкції та оформляли відповідні документи.

Сам організатор керував процесом дистанційно та особисто розподіляв прибутки між співучасниками.

Правоохоронці викрили нелегальний бізнес та вилучили чернетки, оргтехніку, телефони, автомобілі, набої та кошти на загальну суму майже 5 млн грн.

За зібраними матеріалами слідчі Головного слідчого управління НПУ розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Наразі злочинцям загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція

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