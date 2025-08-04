В Николаеве подростки во время обстрела не смогли попасть в укрытие: начато расследование

В Николаеве следователи начали уголовное производство из-за закрытого укрытия, в которое во время воздушной тревоги в ночь на 3 августа пыталась попасть группа подростков.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Во время обстрела убежище было закрыто: что известно

По информации правоохранителей, инцидент произошел в одном из жилых районов города. После сообщений в соцсетях полиция проверила информацию – факт закрытого укрытия подтвердился.

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Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины – оставление в опасности. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, допрашивают свидетелей и совершают другие необходимые процессуальные действия.

В полиции призывают граждан сообщать о случаях закрытых укрытий или препятствования доступу к ним во время тревоги на линию 102 или в ближайшее отделение. Каждое обращение обещают тщательно проверять и предоставлять соответвующую правовую оценку.

Источник : Нацполиция

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