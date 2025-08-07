76% украинцев категорически против “мирного” плана РФ — КМИС

На 6% снизилось количество украинцев, которые категорически против российского “мирного” плана окончания войны в Украине. В мае 82% украинцев были против такого плана, а по состоянию на начало августа уже 76%.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС).

Восприятие мирных планов от США, Европы, Украины и от России

Так, 76% украинцев отвергают план РФ по урегулированию войны (в мае было 82%); 17% украинцев могут согласиться на требования России (в мае было 10%).

39% украинцев могут принять мирный план США (в мае было 29%); 49% украинцев отвергают план США (в мае было 62%). Стоит отметить, что и ранее респонденты подчеркивали, что этот вариант является для них сложным.

В то же время, выросло количество тех, кто поддерживает совместный план Европы и Украины: 54% украинцев готовы принять его (в мае было 51%); 30% украинцев не воспринимают этот план (в мае – 35%).

Во всех регионах Украины население категорически против требований России и лишь незначительная часть готова согласиться с условиями россиян. Против российского так называемого мирного плана высказались 73% респондентов из западных областей, 81% респондентов из центральных регионов и 68% респондентов из южных областей Украины.

Стоит заметить, что условные планы США и Европы по Украине больше всего поддерживают жители Востока: 60% и 70% соответственно. В то же время только 9% респондентов из восточных областей готовы поддержать условный «мирный» план России, а 79% против требований российской стороны.

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, несмотря на бои на фронте и жестокие воздушные атаки гражданских городов за последние несколько месяцев, мнение украинцев в вопросах войны и мира принципиально не изменилось.

Украинцы готовы к переговорам, однако отвергают капитуляцию перед Москвой.

Опрос КМИС проводился в течение 23 июля — 4 августа 2025 года методом телефонных интервью во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Было опрошено 1 022 респондента в возрасте от 18 лет.

